Benny Blanco ve Selena Gomez'in Düğün Gecelerinde Yataktan Paylaştığı Poz X'te Gündem Oldu!
Benny Blanco ve Selena Gomez'in düğün gecesine ait yatak pozları, X'te büyük yankı uyandırdı. Benny Blanco, 28 Eylül'de, düğünlerinin ertesi günü paylaştığı yatak pozuyla gündeme oturdu!
2025’in en çok beklenen düğünü sonunda gerçekleşti! Selena Gomez ve Benny Blanco, gözlerden uzak ama bir o kadar görkemli bir törenle dünyaevine girdi.
Düğün sonrası Selena Gomez ile pozlarını paylaşan Benny Blanco o gönderiyle gündeme oturdu.
