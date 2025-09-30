Benny Blanco ve Selena Gomez'in Düğün Gecelerinde Yataktan Paylaştığı Poz X'te Gündem Oldu!

Selena, Ralph Lauren’in el yapımı saten gelinliğiyle adeta bir peri masalından çıkmış gibi görünürken, çiçek detayları ve halter yaka tasarımıyla 2025'in en çok konuşulan gelinlerinden biri oldu.

Ancak, düğünlerinin ilk gecesinden yatakta pozlarını paylaşan Benny Blanco ve Selena Gomez'in o karesi X gündemine asıl oturan detay oldu!