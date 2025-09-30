onedio
Benny Blanco ve Selena Gomez'in Düğün Gecelerinde Yataktan Paylaştığı Poz X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2025 - 14:12

Benny Blanco ve Selena Gomez'in düğün gecesine ait yatak pozları, X'te büyük yankı uyandırdı. Benny Blanco, 28 Eylül'de, düğünlerinin ertesi günü paylaştığı yatak pozuyla gündeme oturdu!

2025’in en çok beklenen düğünü sonunda gerçekleşti! Selena Gomez ve Benny Blanco, gözlerden uzak ama bir o kadar görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

2019’da birlikte çalıştıkları “I Can’t Get Enough” ile başlayan arkadaşlıkları 2023’te ilişkiye dönüşmüş, 2024’te nişanla taçlanmıştı. 2025’te çıkardıkları I Said I Love You First albümlerinin ardından ikilinin birliktelikleri evlilikle sonuçlandı.

Düğün planlamasında ünlü bir organizatöre güvenen çift, lokasyondan davetli listesine kadar her detayı gizli tutmaya çalıştı. Ancak sosyal medya ve basın bu gizliliği bozmaya yetti; davetiyelerden Taylor Swift’in kıyafetine kadar her detay sızdı.

Düğün sonrası Selena Gomez ile pozlarını paylaşan Benny Blanco o gönderiyle gündeme oturdu.

Selena, Ralph Lauren’in el yapımı saten gelinliğiyle adeta bir peri masalından çıkmış gibi görünürken, çiçek detayları ve halter yaka tasarımıyla 2025'in en çok konuşulan gelinlerinden biri oldu.

Ancak, düğünlerinin ilk gecesinden yatakta pozlarını paylaşan Benny Blanco ve Selena Gomez'in o karesi X gündemine asıl oturan detay oldu!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
