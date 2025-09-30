onedio
Gizem Çözüldü: Olay Gecesi Güllü'nün İstanbul'da Olmadığı Söylenen Oğlu Tuğberk'in Nerede Olduğu Ortaya Çıktı!

Gizem Çözüldü: Olay Gecesi Güllü'nün İstanbul'da Olmadığı Söylenen Oğlu Tuğberk'in Nerede Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2025 - 10:41

Tuğberk Yağız Gülter'in, annesi Güllü'nün 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği olayda o gece nerede olduğu merak konusu olmuştu.

Cenazede dikkat çeken görüntülerin ardından Beyaz Magazin'de yer alan detaylara göre, Güllü'nün oğlunun olay sırasında nerede olduğu ortaya çıktı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in annesinin ölümüne dair açıklamaları, kamuoyunda çeşitli şüpheleri gündeme getirdi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in annesinin ölümüne dair açıklamaları, kamuoyunda çeşitli şüpheleri gündeme getirdi.

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, ünlü sanatçı Güllü'nün 6. kattan düşerek hayatını kaybetmesi sonrası, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda belirsizlikler ortaya çıkmıştı.

Tuğberk Yağız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, annesinin ölümünü 'elim bir kaza' olarak nitelendirerek, intihar iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

Oğlu Tuğberk'in cenaze sırasında annesinden tabut başında özür dilediği görülmüş, bunun üzerine kendisinin olay gecesi nerede olduğu merak edilmişti.

Oğlu Tuğberk'in cenaze sırasında annesinden tabut başında özür dilediği görülmüş, bunun üzerine kendisinin olay gecesi nerede olduğu merak edilmişti.

Annesi Güllü'nün ölüm haberini 26 Eylül sabahı elindeki kağıttan okuduğu notla duyuran Tuğberk'in İstanbul'da olmadığı söylenmiş, şüpheler giderek artmıştı.

Ayrıca Gel Konuşalım programına konuk olan bir görgü tanığı Güllü'nün çocuklarıyla ilişkisinin iyi olmadığını iddia etmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Beyaz Magazin'de yer alan detaylara göre Güllü'nün oğlu Tuğberk'in olay anında İstanbul'da olduğu doğrulandı.

Beyaz Magazin'de yer alan detaylara göre Güllü'nün oğlu Tuğberk'in olay anında İstanbul'da olduğu doğrulandı.

Böylece kendisi hakkında annesinin ölümüyle ilgili şüpheler ortadan kalktı.

