Gizem Çözüldü: Olay Gecesi Güllü'nün İstanbul'da Olmadığı Söylenen Oğlu Tuğberk'in Nerede Olduğu Ortaya Çıktı!
Tuğberk Yağız Gülter'in, annesi Güllü'nün 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği olayda o gece nerede olduğu merak konusu olmuştu.
Cenazede dikkat çeken görüntülerin ardından Beyaz Magazin'de yer alan detaylara göre, Güllü'nün oğlunun olay sırasında nerede olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in annesinin ölümüne dair açıklamaları, kamuoyunda çeşitli şüpheleri gündeme getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlu Tuğberk'in cenaze sırasında annesinden tabut başında özür dilediği görülmüş, bunun üzerine kendisinin olay gecesi nerede olduğu merak edilmişti.
Beyaz Magazin'de yer alan detaylara göre Güllü'nün oğlu Tuğberk'in olay anında İstanbul'da olduğu doğrulandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın