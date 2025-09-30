onedio
İsmini Vermek İstemeyen Görgü Şahidinden Güllü'nün Ölümü Sonrası Çocuklarıyla İlişkisine Dair Şaşırtan Sözler

Ecem Dalgıçoğlu
30.09.2025 - 10:02

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü, müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratırken, ardında pek çok soru işareti ve aileye dair çarpıcı iddialar bıraktı. İsmini vermek istemeyen bir görgü şahidi Gel Konuşalım programına bağlanarak, Güllü’nün çocuklarıyla ilgili olay iddialarda bulundu.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün ardındaki soru işaretleri büyümeye devam ediyor.

Güllü'nün ölümüne ilişkin Yalova Valiliği tarafından bir soruşturma başlatıldı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, sanatçının düştüğü camın alçak ve yere yakın olduğu, odadaki parkelerin ise çok kaygan olduğu tespit edildi. Bu detaylar, olayın kaza sonucu gerçekleşmiş olabileceğini düşündürürken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, annesinin intihar ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtmişti.

Gel Konuşalım programına bağlanan ismini vermek istemeyen görgü şahidi Güllü'nün çocuklarıyla arasının kötü olduğunu söyledi.

