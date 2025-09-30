İsmini Vermek İstemeyen Görgü Şahidinden Güllü'nün Ölümü Sonrası Çocuklarıyla İlişkisine Dair Şaşırtan Sözler
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü, müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratırken, ardında pek çok soru işareti ve aileye dair çarpıcı iddialar bıraktı. İsmini vermek istemeyen bir görgü şahidi Gel Konuşalım programına bağlanarak, Güllü’nün çocuklarıyla ilgili olay iddialarda bulundu.
26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün ardındaki soru işaretleri büyümeye devam ediyor.
Gel Konuşalım programına bağlanan ismini vermek istemeyen görgü şahidi Güllü'nün çocuklarıyla arasının kötü olduğunu söyledi.
