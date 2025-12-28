“Yeni Yıl Bir Şey Değiştirmez” Diyenler Bu Yazıyı Okumadan Konuşmasın

Beyin, başlangıçları sever.

Pazartesiler, ay başları, doğum günleri…

Çünkü “yeniden deneme” hissi yaratır.

Bu yüzden yeni yıla umut bağlamak saflık değil,

insan olmanın çok normal bir yan etkisi.

2. “Bu Sene de Olmaz” Diyen İç Sesin Çok Yorgun

Yeni yıla heyecanlanınca hemen şu cümle gelir:

“Geçen sene de böyle hissetmiştin, bu yıl da bir şey değişmedi”.

‘’Yediğim 12 üzüm de zaten boşa gitti’’.

‘’12 üzüm yediğim halim buysa ben daha da bir şey dilemem’’.

Evet.

Ve bu, bir başarısızlık kanıtı değil.

Sadece hâlâ denemekten vazgeçmediğinin göstergesi.

Psikolojide buna direnç değil, dayanıklılık denir.