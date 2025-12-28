“Yeni Yıl Bir Şey Değiştirmez” Diyenler Bu Yazıyı Okumadan Konuşmasın
Yeni yıl yaklaşırken herkes ikiye ayrılıyor:
“Bu sene kesin her şey değişecek” diyenler
ve
“Yeni yıl diye bir şey yok, takvim bu sadece” diye moral bozanlar.Bir psikolog olarak şunu net söyleyebilirim:
Heyecanlanmak kandırılmak değildir.
Beynin hâlâ “ihtimal” üretebildiğini gösterir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeni Yıl Umudu = Kendini Kandırmak Değil, Beynin Doğal Refleksi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3. Büyük Değişimler Değil, Mikro Rahatlamalar
5. Bu Yılın Heyecanı Sessiz Olabilir
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video