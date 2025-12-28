onedio
Haberler
Sağlık
Psikoloji
“Yeni Yıl Bir Şey Değiştirmez” Diyenler Bu Yazıyı Okumadan Konuşmasın

"Yeni Yıl Bir Şey Değiştirmez" Diyenler Bu Yazıyı Okumadan Konuşmasın

Pelin Hazer
Pelin Hazer
28.12.2025 - 14:10

Yeni yıl yaklaşırken herkes ikiye ayrılıyor:

“Bu sene kesin her şey değişecek” diyenler

ve

“Yeni yıl diye bir şey yok, takvim bu sadece” diye moral bozanlar.Bir psikolog olarak şunu net söyleyebilirim:

Heyecanlanmak kandırılmak değildir.

Beynin hâlâ “ihtimal” üretebildiğini gösterir.

1. Yeni Yıl Umudu = Kendini Kandırmak Değil, Beynin Doğal Refleksi

Beyin, başlangıçları sever.

Pazartesiler, ay başları, doğum günleri…

Çünkü “yeniden deneme” hissi yaratır.

Bu yüzden yeni yıla umut bağlamak saflık değil,

insan olmanın çok normal bir yan etkisi.

2. “Bu Sene de Olmaz” Diyen İç Sesin Çok Yorgun

Yeni yıla heyecanlanınca hemen şu cümle gelir:

“Geçen sene de böyle hissetmiştin, bu yıl da bir şey değişmedi”.

‘’Yediğim 12 üzüm de zaten boşa gitti’’.

‘’12 üzüm yediğim halim buysa ben daha da bir şey dilemem’’.

Evet.

Ve bu, bir başarısızlık kanıtı değil.

Sadece hâlâ denemekten vazgeçmediğinin göstergesi.

Psikolojide buna direnç değil, dayanıklılık denir.

3. Büyük Değişimler Değil, Mikro Rahatlamalar

Bu yıl kendinden şunları beklemek zorunda değilsin:

  • Her gün motive olmak

  • Her şeyi düzeltmek

  • “En iyi versiyon” olmak

Belki sadece:

  • Kendinle konuşma tonunu yumuşatmak

  • Her şeye yetişememeyi kabul etmek

  • “Bugünlük bu kadar” diyebilmek

Bunlar küçük görünür ama zihinsel yükü ciddi azaltır.

4. Heyecanlanmayı Bırakanlar Daha Olgun Değil

Yeni yıla heyecanlanmamayı “gerçekçilik” sanıyoruz.

Ama çoğu zaman bu, sadece hayal kırıklığından korunma refleksi.

Ve evet, bunu anlamak mümkün.

Ama şunu da söylemek gerek:

Heyecanlanmak, hâlâ bir şeylerin seni ilgilendirdiğini gösterir.

5. Bu Yılın Heyecanı Sessiz Olabilir

Belki bu yıl:

  • Çok şey başarmayacaksın

  • Çok iddialı olmayacaksın

  • Herkesi etkilemeyeceksin

Ama daha az yorulacaksın.

Ve psikolojik olarak bu, hiç küçük bir hedef değil.

Son söz (psikolog refleksiyle):

Yeni yıl bir mucize vaat etmez.

Ama “bir şeyleri farklı ele alabilirim” hissi yaratır.

Ve bazen insanın ihtiyacı olan tek şey budur.

Dr. Klinik Psikolog Pelin Hazer

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

