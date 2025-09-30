Beyin Anevrizması Geçirmişti: Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Ahu Yağtu Son Halini Paylaştı!
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde beyin damarlarında biri patlamak üzere 4 anevrizma tespit edilmişti. Hızlı müdahale ve başarılı bir operasyonun ardından sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Yağtu, hastaneden son halini paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği baygınlık sonucu hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu sevenlerini endişelendirmişti.
Yağtu, geçirdiği vertigo atağı sonrası bayılmış, hastanede yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizma tespit edilmişti.
Tedavi sürecinin ardından hastaneden paylaşım yapan Ahu Yağtu, son halini paylaşarak sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
