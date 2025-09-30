Beyin Anevrizması Geçirmişti: Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Ahu Yağtu Son Halini Paylaştı!

Hızla müdahale edilen Ahu Yağtu, stent ve coil yöntemleriyle tedavi edildi. Operasyonun ardından yoğun bakım süreci başarıyla tamamlandı ve Yağtu, taburcu olarak evine döndü.

Ahu Yağtu, yaşadığı süreci sosyal medyada ilk kez kendisi 'Hastaneden taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür. Bu dönemde yanımda olan, arayan, yazan ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni çok mutlu etti.' ifadeleriyle anlatmıştı.