onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Beyin Anevrizması Geçirmişti: Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Ahu Yağtu Son Halini Paylaştı!

Beyin Anevrizması Geçirmişti: Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Ahu Yağtu Son Halini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2025 - 09:13

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde beyin damarlarında biri patlamak üzere 4 anevrizma tespit edilmişti. Hızlı müdahale ve başarılı bir operasyonun ardından sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Yağtu, hastaneden son halini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği baygınlık sonucu hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu sevenlerini endişelendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği baygınlık sonucu hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu sevenlerini endişelendirmişti.

Cem Yılmaz’ın eski eşi ve oğlu Kemal’in annesi olan Yağtu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bayılma sonrası hastaneye kaldırılmış ve beyin anevrizması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada geniş yankı bulan sağlık sorunu hayranlarını bir hayli korkutmuştu.

Yağtu, geçirdiği vertigo atağı sonrası bayılmış, hastanede yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizma tespit edilmişti.

Yağtu, geçirdiği vertigo atağı sonrası bayılmış, hastanede yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizma tespit edilmişti.

Hızla müdahale edilen Ahu Yağtu, stent ve coil yöntemleriyle tedavi edildi. Operasyonun ardından yoğun bakım süreci başarıyla tamamlandı ve Yağtu, taburcu olarak evine döndü.

Ahu Yağtu, yaşadığı süreci sosyal medyada ilk kez kendisi 'Hastaneden taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür. Bu dönemde yanımda olan, arayan, yazan ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni çok mutlu etti.' ifadeleriyle anlatmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Tedavi sürecinin ardından hastaneden paylaşım yapan Ahu Yağtu, son halini paylaşarak sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

Tedavi sürecinin ardından hastaneden paylaşım yapan Ahu Yağtu, son halini paylaşarak sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

'Hızla toparlıyorum, fotoğraf isteyenlere gelsin. Geçen gün hastaneden bu kare.' notuyla son halini paylaşan isim sevenlerinin yüreğine adeta su serpti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın