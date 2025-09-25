Beyin Anevrizması Geçiren Cem Yılmaz'ın Eski Eşi Ahu Yağtu'dan Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama!
Birkaç gün önce beyin anevrizması geçirdiği ortaya çıkan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu. O gün yaşadıklarını anlatan Ahu Yağtu, beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizmaya rastlandığını açıkladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi, ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutmuştu.
Geçtiğimiz dakikalarda, sağlık durumu merak edilen Ahu Yağtu'dan ilk açıklama geldi. Beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizmaya rastlandığını söyleyen Ahu Yağtu, sevenlerine teşekkür etti.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
