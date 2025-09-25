onedio
Beyin Anevrizması Geçiren Cem Yılmaz'ın Eski Eşi Ahu Yağtu'dan Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama!

Lila Ceylan
25.09.2025 - 15:15

Birkaç gün önce beyin anevrizması geçirdiği ortaya çıkan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu. O gün yaşadıklarını anlatan Ahu Yağtu, beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizmaya rastlandığını açıkladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi, ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkutmuştu.

Kadın, Paramparça, Kardeşlerim gibi, bugüne dek birçok başarılı projede yer alan Ahu Yağtu, yalnızca kariyeri değil özel hayatıyla da sık sık gündeme oturan Ahu Yağtu'nun bir anda baygınlık geçirdiği öğrenilmişti. 

Kısa süre içerisinde beyin anevrizması geçirdiği ortaya çıkan Ahu Yağtu'nun sağlık durumu hakkındaki ilk açıklamayı menajeri yapmıştı. Durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz dakikalarda, sağlık durumu merak edilen Ahu Yağtu'dan ilk açıklama geldi. Beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizmaya rastlandığını söyleyen Ahu Yağtu, sevenlerine teşekkür etti.

Merhabalar 👋🏻 Epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarımda biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür 🙏🏻

Bu dönemde, başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın 🤍

Başta operasyonumu başarıyla tamamlayan Kubilay Aydın hocama ve Girişimsel Radyoloji Bölümüne, Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorlarına, 16 Eylül’de tüm acil ve doktor ekibiyle elinden gelenin fazlasını yapmaya özen gösteren hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum 🙏🏻✨

