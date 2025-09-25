Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz: Devrim Özkan, 1 Haftada 2. Kez Voleybolcu Trevor Clevenot'la Görüntülendi!
Torreira defterini birkaç ay önce kapatan ünlü oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz gece Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot'la görüntülenmişti.
İkili dün gece de bir arada görüntülenince, 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' yorumları kol gezmeye başladı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı senenin başlarında, ikinci ve sonuncu kez olmak üzere sona erdi.
Nur Magazins adlı magazin hesabına gelen bir mesaj, Devrim Özkan'ın yeni bir aşka yelken açtığının sinyalini verdi.
Artık siz ne dersiniz bilemiyoruz ama bu kadar peş peşe görüntülenme, bize "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz!" dedirtiyor...
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
