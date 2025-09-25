onedio
Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz: Devrim Özkan, 1 Haftada 2. Kez Voleybolcu Trevor Clevenot'la Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.09.2025 - 13:31

Torreira defterini birkaç ay önce kapatan ünlü oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz gece Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot'la görüntülenmişti. 

İkili dün gece de bir arada görüntülenince, 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' yorumları kol gezmeye başladı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı senenin başlarında, ikinci ve sonuncu kez olmak üzere sona erdi.

Devrim Özkan ve Torreira'nın hızlı başlayan aşkı epey gündem olmuş, çok da sevilmişti aslında. Ailelerle tanışan, evlilik yolunda ilerlediklerine inandığımız çift, bir anda ayrılmaya karar verdi. İlk ayrılığın kıskançlık sebebiyle olduğu konuşulurken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti. 

Ayrılıktan sonra, hem Devrim'in hem de Torreira'nın adı başkalarıyla anıldı fakat elle tutulur bir aşk göremedik. 

En son Melisa Döngel'le Torreira'nın aniden gelişen yakınlığı dikkat çekmişti, Devrim Özkan geçtiğimiz geceki gezmesinde tüm gözlerin kendisine çevrilmesine sebep oldu.

Nur Magazins adlı magazin hesabına gelen bir mesaj, Devrim Özkan'ın yeni bir aşka yelken açtığının sinyalini verdi.

Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot ile birlikte eğlendiği, gayet de samimi oldukları, dışarıdan sevgili gibi gözüktükleri iddia edildi. Birkaç saat sonra, hakikaten de görüntülendiler. 

Clevenot, kameralara yanaşmazken Devrim Özkan 'Sadece arkadaşız' demiş, taksisine binmiş.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Artık siz ne dersiniz bilemiyoruz ama bu kadar peş peşe görüntülenme, bize "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz!" dedirtiyor...

