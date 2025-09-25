Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz: Devrim Özkan, 1 Haftada 2. Kez Voleybolcu Trevor Clevenot'la Görüntülendi!

Devrim Özkan ve Torreira'nın hızlı başlayan aşkı epey gündem olmuş, çok da sevilmişti aslında. Ailelerle tanışan, evlilik yolunda ilerlediklerine inandığımız çift, bir anda ayrılmaya karar verdi. İlk ayrılığın kıskançlık sebebiyle olduğu konuşulurken, ikinci ayrılığın sebebinin Torreira'nın Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesi olduğu iddia edilmişti.

Ayrılıktan sonra, hem Devrim'in hem de Torreira'nın adı başkalarıyla anıldı fakat elle tutulur bir aşk göremedik.

En son Melisa Döngel'le Torreira'nın aniden gelişen yakınlığı dikkat çekmişti, Devrim Özkan geçtiğimiz geceki gezmesinde tüm gözlerin kendisine çevrilmesine sebep oldu.