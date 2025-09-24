onedio
Trevor Clevenot Kimdir, Hangi Takımda Oynuyor? Trevor Clevenot ile Devrim Özkan Sevgili mi?

Elif ÇAMLIBEL
25.09.2025 - 01:17

Tam adı Trévor Gérard Jean-Claude Clévenot olan Fransız voleybolcu son dönemlerde, ülkemizde de çok konululan isimler arasında yer alıyor. Hem parkedeki performasıyla hem de özel hayatı ile gündeme gelen Clevenot, Milli voleybolcumuz Hande Baladın'ın ardından bu kez de ünlü oyuncu Devrim Özkan ile anılıyor. Peki, Trevor Clevenot kimdir? Trevor Clevenot ile Devrim Özkan sevgili mi? 

İşte, detaylar...

Trevor Clevenot Kimdir?

Tam adı Trévor Gérard Jean-Claude Clévenot olan Fransız voleybolcu 28 Haziran 1994 yılında dünyaya geldi. 1.99 boyuncaki smaçör 89 ila 90 kilo civarında. Fransız milli takımında forma giyen Clevenot'in babası Alain Clevenot da eski bir voleybol oyuncusuydu. Henüz çocukluk yıllarından beri voleybola meraklı olan Trevor Clevenot, bir süre sonra babasının yolundan giderek adını uluslararası arenada duyurmayı başardı. 

Trevor Clevenot Kaç Yaşında? 

1994 yılının Haziran ayında dünyaya gelen ünlü smaçör, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşında. 

Trevor Clevenot Aslen Nereli? 

Fransa'nın Royan şehrinde dünyaya gelen Trevor Clevenot, Fransızdır.

Trevor Clevenot'un Voleybol Kariyeri

Henüz çocukluk yıllarında parkeye inen Trevor Clevenot, küçük yaşlarından itibaren Fransa'nın voleybol altyapısında eğitim gördü. Fransız milli takımı oyuncusu Clevenot, kulüp kariyerinde Avrupa’da farklı liglerde forma giydi. Clevenot, Fransa, İtalya, Polonya'nın yanı sıra son yıllarda Türkiye’de Ziraat Bankası SK takımında forma giyiyor. 

Yetenekli oyuncu Tokya 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise altın madalya kazandı.

Trevor Clevenot, Hande Baladın'ın Eski Sevgilisi mi?

Trevor Clevenot ile Hande Baladın arasında bir dönem ilişki yaşadığı” yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak ikilinin ilişkisine dair bir her iki taraftan da resmi bir açıklama ya da doğrulama yapılmadı.

Trevor Clevenot ile Devrim Özkan Sevgili mi?

Fransız Voleybolcu bu kez de ünlü oyuncu Devrim Özkan ile gündemde. Özkan ile Clevenot’un İstanbul'da bir mekan çıkışında birlikte görülmesiyle ortaya çıkan iddialara yanıt ise güzel oyuncu Devrim Özkan'dan geldi. 

Özkan, basın mensuplarının kendilerine yönelttiği ilişki sorularına '“İlişkim yok. Şu anda çok iyiyim” yanıtını verdi. Trevor Clevenot ile ise arkadaş olduğunu dile getirdi.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Yorum Yazın