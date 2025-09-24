Trevor Clevenot Kimdir, Hangi Takımda Oynuyor? Trevor Clevenot ile Devrim Özkan Sevgili mi?

Fransız Voleybolcu bu kez de ünlü oyuncu Devrim Özkan ile gündemde. Özkan ile Clevenot’un İstanbul'da bir mekan çıkışında birlikte görülmesiyle ortaya çıkan iddialara yanıt ise güzel oyuncu Devrim Özkan'dan geldi.

Özkan, basın mensuplarının kendilerine yönelttiği ilişki sorularına '“İlişkim yok. Şu anda çok iyiyim” yanıtını verdi. Trevor Clevenot ile ise arkadaş olduğunu dile getirdi.