Birkaç Gün Önce Açıldığını Duyuran En Hamarat Benim'in Semra'sı Tekrar Kapandığını Açıklayınca Tepki Çekti
En Hamarat Benim programıyla tanınan, yarışmanın birincisi olduktan sonra da Semra Chef ismiyle fenomen olma yoluna giren Semra Dal, birkaç gün açıldığını duyurmuş, saçı açık halini paylaşmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde yeniden kapandığını duyuran Semra Dal, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yıl En Hamarat Benim yarışmasına Isparta’dan katılıp şampiyon olan Semra Dal, kısa sürede sosyal medyanın tanınan yüzlerinden biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç saat önce takipçilerine yaptığı son paylaşımda tekrar kapandığını açıklayan Semra Dal, açılmaktan vazgeçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın