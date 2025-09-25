onedio
Birkaç Gün Önce Açıldığını Duyuran En Hamarat Benim'in Semra'sı Tekrar Kapandığını Açıklayınca Tepki Çekti

Birkaç Gün Önce Açıldığını Duyuran En Hamarat Benim'in Semra'sı Tekrar Kapandığını Açıklayınca Tepki Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.09.2025 - 12:32

En Hamarat Benim programıyla tanınan, yarışmanın birincisi olduktan sonra da Semra Chef ismiyle fenomen olma yoluna giren Semra Dal, birkaç gün açıldığını duyurmuş, saçı açık halini paylaşmıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde yeniden kapandığını duyuran Semra Dal, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Geçtiğimiz yıl En Hamarat Benim yarışmasına Isparta'dan katılıp şampiyon olan Semra Dal, kısa sürede sosyal medyanın tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz yıl En Hamarat Benim yarışmasına Isparta’dan katılıp şampiyon olan Semra Dal, kısa sürede sosyal medyanın tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

“Semra Chef” adıyla fenomenliğe adım atan Semra Dal'ın şimdilerde 500 bine yakın takipçisi var. Son birkaç gündür gündemin göbeğinde olmasının sebebi ise Instagram hikayesinden yaptığı radikal açıklama!

Yaklaşık 4 gün önce hikayesinde baş örtüsü açık halini paylaşan Semra Dal, 'Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım' açıklamasında bulunmuştu. Tepki çekince de sert bir yanıt vermiş, 'Güzel olmak için açılmadım, ben kapalıyken de güzeldim. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?' çıkışında bulunmuştu.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce takipçilerine yaptığı son paylaşımda tekrar kapandığını açıklayan Semra Dal, açılmaktan vazgeçti.

Birkaç saat önce takipçilerine yaptığı son paylaşımda tekrar kapandığını açıklayan Semra Dal, açılmaktan vazgeçti.

Bu kararı birkaç gün içinde alıp birkaç gün sonra yeniden karar değiştirmesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 

Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Semra Dal, nam-ı diğer Semra Chef'ten henüz herhangi bir açıklama yok.

