En Hamarat Benim Yarışmacıyla Ünlenmişti: Tesettürden Çıkan Semra Dal, Gelen Tepkilere Sert Yanıt Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.09.2025 - 15:37

Geçtiğimiz yıl En Hamarat Benim yarışmasına Isparta’dan katılıp şampiyon olan Semra Dal, kısa sürede sosyal medyanın tanınan yüzlerinden biri haline geldi. “Semra Chef” adıyla fenomenliğe adım atan Dal, şimdilerde 500 bine yakın takipçisiyle aktif paylaşımlar yapıyor. Ancak son paylaşımı, takipçilerini adeta ikiye böldü. Türbanını çıkardığını açıklayan yarışmacı, gelen eleştirilere de “Benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” diyerek yanıt verdi.

İşte detaylar...

Televizyon dünyasının ilgiyle takip edilen yarışmalarından biri olan En Hamarat Benim, 2024 yılında ilgiyle izlenmişti.

Kadir Ezildi’nin sunumuyla ekranlara gelen program, renkli yarışmacıları ve kıyasıya rekabetiyle hafızalara kazınmıştı. İşte o yarışmada Isparta’dan katılan ve büyük bir performans sergileyerek şampiyonluğa uzanan isim Semra Dal olmuştu. Yarışmadaki başarısıyla dikkat çeken Dal, bir süre sonra sosyal medya fenomenliğine adım attı ve “Semra Chef” adıyla binlerce kişiye ulaşmaya başladı.

Bugün geldiği noktada 500 bine yakın takipçiye sahip olan Semra Dal, yemek videoları ve günlük yaşam paylaşımlarıyla ilgi görüyordu.

Ancak son olarak yaptığı bir açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Semra Dal, paylaşımında türbanını çıkardığını duyurdu.

“Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen fenomen, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Gelen eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Dal, “Güzel olmak için açılmadım, ben kapalıyken de güzeldim. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” diyerek yorumlara tepki gösterdi. Genç fenomen, uygun dille yapılan eleştirilere saygı duyduğunu ancak hakaret içerikli yorumlara karşı dava açacağını açıkladı.

