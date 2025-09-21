En Hamarat Benim Yarışmacıyla Ünlenmişti: Tesettürden Çıkan Semra Dal, Gelen Tepkilere Sert Yanıt Verdi!

“Bugün sizi şaşırttım, ben de şaşırdım” sözleriyle takipçilerine seslenen fenomen, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Gelen eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Dal, “Güzel olmak için açılmadım, ben kapalıyken de güzeldim. Hem size ne, benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” diyerek yorumlara tepki gösterdi. Genç fenomen, uygun dille yapılan eleştirilere saygı duyduğunu ancak hakaret içerikli yorumlara karşı dava açacağını açıkladı.