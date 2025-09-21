En Hamarat Benim Yarışmacıyla Ünlenmişti: Tesettürden Çıkan Semra Dal, Gelen Tepkilere Sert Yanıt Verdi!
Geçtiğimiz yıl En Hamarat Benim yarışmasına Isparta’dan katılıp şampiyon olan Semra Dal, kısa sürede sosyal medyanın tanınan yüzlerinden biri haline geldi. “Semra Chef” adıyla fenomenliğe adım atan Dal, şimdilerde 500 bine yakın takipçisiyle aktif paylaşımlar yapıyor. Ancak son paylaşımı, takipçilerini adeta ikiye böldü. Türbanını çıkardığını açıklayan yarışmacı, gelen eleştirilere de “Benim mezarıma siz mi gireceksiniz?” diyerek yanıt verdi.
Televizyon dünyasının ilgiyle takip edilen yarışmalarından biri olan En Hamarat Benim, 2024 yılında ilgiyle izlenmişti.
Bugün geldiği noktada 500 bine yakın takipçiye sahip olan Semra Dal, yemek videoları ve günlük yaşam paylaşımlarıyla ilgi görüyordu.
Semra Dal, paylaşımında türbanını çıkardığını duyurdu.
