Ünlü İsimler Akın Etti: Sakız Adası’nda Düğün Yapan Sevda Erginci’nin Gelin Çiçeğini Bakın Kim Kaptı
Sevda Erginci sonunda muradına erdi! Önce Mardin’de nişan, ardından İzmir’de nikah derken ünlü oyuncu, Sakız Adası’nda görkemli bir düğün yaptı. Meslektaşları da Erginci’yi yalnız bırakmadı; düğün adeta yıldızlar geçidine döndü. Eğlenceli anların yaşandığı törende çiçeği kapan ünlü isim ise sosyal medyanın diline düştü.
İşte detaylar…
Ekranların genç ve sevilen isimlerinden Sevda Erginci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Çift, ardından da 12 Eylül'de nikah kıymıştı.
Bu kez sıra düğüne geldi.
Erginci’yi bu özel gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı.
Tören eğlenceli anlara sahne olurken, en dikkat çeken detay ise düğün çiçeği oldu.
İşte Yılmaz'ın çiçeği kaptığı ve sevinçle dans ettiği o anlar:
