Ünlü İsimler Akın Etti: Sakız Adası’nda Düğün Yapan Sevda Erginci’nin Gelin Çiçeğini Bakın Kim Kaptı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.09.2025 - 11:57

Sevda Erginci sonunda muradına erdi! Önce Mardin’de nişan, ardından İzmir’de nikah derken ünlü oyuncu, Sakız Adası’nda görkemli bir düğün yaptı. Meslektaşları da Erginci’yi yalnız bırakmadı; düğün adeta yıldızlar geçidine döndü. Eğlenceli anların yaşandığı törende çiçeği kapan ünlü isim ise sosyal medyanın diline düştü.  

İşte detaylar…

Ekranların genç ve sevilen isimlerinden Sevda Erginci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yasak Elma, El Kızı, Karagül gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu son haftalarda sık sık özel hayatındaki mutluluğuyla gündemden düşmüyor. Bir süredir mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile aşk yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımını atmıştı. 6 Eylül'de Mardin'de nişanlanan Erginci'ye takılan altınlar ve nişandan kareler çok konuşulmuştu.

Kaçıranlar için:

Çift, ardından da 12 Eylül'de nikah kıymıştı.

Törene ailelerin yanı sıra Erginci’nin yakın arkadaşları da katılmıştı.

Sade nikah törenindeki karelere de bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez sıra düğüne geldi.

Sevda Erginci, en özel gününü Yunanistan’ın Sakız Adası’nda görkemli bir törenle kutladı. Ünlü oyuncu ve düğüne katılan davetliler sosyal medya hesabından mutluluk karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Erginci’yi bu özel gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı.

Gizem Karaca, Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz gibi birçok tanıdık isim düğüne katıldı.

Tören eğlenceli anlara sahne olurken, en dikkat çeken detay ise düğün çiçeği oldu.

Gelin çiçeğini Biran Damla Yılmaz kaptı. Hatırlarsanız Yılmaz, geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Abdurrahman Aydın’dan evlenme teklifi almıştı.

Kaçıranlar için:

İşte Yılmaz'ın çiçeği kaptığı ve sevinçle dans ettiği o anlar:

