Bayıldık Bu Samimiyete: Sevda Erginci Sadeliğiyle Dikkat Çeken Nikah Töreniyle Dünyaevine Girdi!

Bayıldık Bu Samimiyete: Sevda Erginci Sadeliğiyle Dikkat Çeken Nikah Töreniyle Dünyaevine Girdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.09.2025 - 11:22

Geçtiğimiz günlerde Mardin’den gelen mutlu bir haber magazin gündemine yansımıştı. Ekranlarda pek çok başarılı projede izlediğimiz Sevda Erginci, uzun süredir beraber olduğu mimari tasarımcı Efe Saydut’la nişanlanmıştı. Çiftin töreni bahsettiğimiz üzere Mardin’de ailelerin ve yakın dostların katılımıyla sıcak bir havada gerçekleşti. O anlardan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayılınca beğeniler de eksik olmadı. Erginci’nin neşesi, eğlenceli dansları ve dostlarıyla paylaştığı mutluluk çok konuşuldu.

Şimdiyse nikah töreninden anlarla karşınızdayız. Güzel oyuncu yine samimi bir ortam kurmayı başarmış, bizlere de o duyguları aktarmıştı. Gelin birlikte görelim!

Nişanından burada bahsetmiştik 👇

Sevda Erginci, oyunculuk kariyerinde Karagül, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu ve El Kızı gibi dizilerle dikkat çekmişti.

Sevda Erginci, oyunculuk kariyerinde Karagül, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu ve El Kızı gibi dizilerle dikkat çekmişti.

Ancak bu kez gündeme taşıyan şey, setten değil, özel hayatından geldi. Efe Saydut’la uzun süredir devam eden birliktelik, Mardin’de düzenlenen nişan töreniyle resmileşti. Geçtiğimiz gün de çiftimiz, sade bir nikahla dünyaevine girdi.

Törene ailelerin yanı sıra Erginci'nin yakın arkadaşları da katıldı.

Törene ailelerin yanı sıra Erginci’nin yakın arkadaşları da katıldı.

Her şey oldukça minimalistti. Hal böyle olunca bu doğallığa, samimi ortama beğeniler yağdı. Şatafattan uzak hayat sevenler kervanına Sevda Erginci de katılmış oldu. Aynı zamanda sadeliği tarzında da sürdürüyor olması da gözlerden kaçmadı. Kendisi oldukça zarif görünüyordu. Bizler de mutluluklar dileriz!

