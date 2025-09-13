Bayıldık Bu Samimiyete: Sevda Erginci Sadeliğiyle Dikkat Çeken Nikah Töreniyle Dünyaevine Girdi!

Geçtiğimiz günlerde Mardin’den gelen mutlu bir haber magazin gündemine yansımıştı. Ekranlarda pek çok başarılı projede izlediğimiz Sevda Erginci, uzun süredir beraber olduğu mimari tasarımcı Efe Saydut’la nişanlanmıştı. Çiftin töreni bahsettiğimiz üzere Mardin’de ailelerin ve yakın dostların katılımıyla sıcak bir havada gerçekleşti. O anlardan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayılınca beğeniler de eksik olmadı. Erginci’nin neşesi, eğlenceli dansları ve dostlarıyla paylaştığı mutluluk çok konuşuldu.

Şimdiyse nikah töreninden anlarla karşınızdayız. Güzel oyuncu yine samimi bir ortam kurmayı başarmış, bizlere de o duyguları aktarmıştı. Gelin birlikte görelim!