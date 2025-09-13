onedio
12 Dev Adam'ın Finale Çıkmasına Ünlülerden Coşku Dolu Kutlama Paylaşımları

12 Dev Adam'ın Finale Çıkmasına Ünlülerden Coşku Dolu Kutlama Paylaşımları

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.09.2025 - 09:29

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükseldi. 12 Dev Adam'ın tarih yazmasının ardından sosyal medya resmen ayağa kalktı. Ünlü isimler, paylaşımlarıyla kutlamalara katılıp 12 Dev Adam'ı tebrik etti.

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Mauro Icardi

Mauro Icardi

Mine Tugay

Mine Tugay

Volkan Demirel

Volkan Demirel

Furkan Palalı

Furkan Palalı
Saba Tümer

Saba Tümer

Devrim Özkan

Devrim Özkan

Taner Ölmez

Taner Ölmez

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
