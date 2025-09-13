12 Dev Adam'ın Finale Çıkmasına Ünlülerden Coşku Dolu Kutlama Paylaşımları
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükseldi. 12 Dev Adam'ın tarih yazmasının ardından sosyal medya resmen ayağa kalktı. Ünlü isimler, paylaşımlarıyla kutlamalara katılıp 12 Dev Adam'ı tebrik etti.
Özge Özpirinçci
Mauro Icardi
Mine Tugay
Volkan Demirel
Furkan Palalı
Saba Tümer
Devrim Özkan
Taner Ölmez
