Keremcem'den Ferrari Şarkısını Yazdığı Eski Aşkı Yasemin Özilhan'ın Biten Evliliğine Bomba Gönderme!
Yıllar önce ekranlarda birlikte rol alan Keremcem ve Yasemin Ergene, geçmişte yaşadıkları aşkla magazin gündeminde sıkça konuşulmuştu. O dönemin izlerini taşıyan ve Keremcem’in eski aşkına yazdığı “Ferrari” isimli şarkı, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. @tazemagazinn'in iddiasına göre, Yasemin’in evliliğinin sona ermesinin ardından Keremcem’in yaptığı iddia edilen o sosyal medya hamlesi eski aşkı yeniden gün yüzüne çıkardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2005 yılında ekranlarda fırtınalar estiren Aşk Oyunu dizisiyle tanıştığımız Keremcem ve Yasemin Özilhan aşkı bir döneme damga vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aradan yıllar geçti ve Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile mutlu bir evlilik kurdu, iki kızını kucağına aldı. Fakat evliliğin 14. yılında gündem boşanma haberleriyle çalkalandı.
@tazemagazinn isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre Keremcem, Yasemin Ergene'nin boşanma haberinden kısa bir süre sonra yaptığı hamleyle gündeme oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın