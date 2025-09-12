Keremcem'den Ferrari Şarkısını Yazdığı Eski Aşkı Yasemin Özilhan'ın Biten Evliliğine Bomba Gönderme!

İlk etapta ikili, aşk iddialarını reddetse de Keremcem yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti:

'Biz bir dönem beraberdik, aşık olmuştum. Yaşadığımız şey önemliydi.'

Bu eski aşkın yankıları ise 2009 yılında ortaya çıkan bir şarkıyla tekrar gündeme gelmişti. Keremcem, Yasemin’e yazdığı “Ferrari” isimli şarkısında bol göndermeli ve sert sözlerle, yaşadıkları aşkın izlerini dinleyiciye aktarmıştı. Şarkının adı ise, Yasemin ve eşi İzzet Özilhan’ın basına yansıyan ilk kırmızı Ferrari görüntüsünden esinlenmişti.