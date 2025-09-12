onedio
Keremcem'den Ferrari Şarkısını Yazdığı Eski Aşkı Yasemin Özilhan'ın Biten Evliliğine Bomba Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.09.2025 - 23:02

Yıllar önce ekranlarda birlikte rol alan Keremcem ve Yasemin Ergene, geçmişte yaşadıkları aşkla magazin gündeminde sıkça konuşulmuştu. O dönemin izlerini taşıyan ve Keremcem’in eski aşkına yazdığı “Ferrari” isimli şarkı, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. @tazemagazinn'in iddiasına göre, Yasemin’in evliliğinin sona ermesinin ardından Keremcem’in yaptığı iddia edilen o sosyal medya hamlesi eski aşkı yeniden gün yüzüne çıkardı!

2005 yılında ekranlarda fırtınalar estiren Aşk Oyunu dizisiyle tanıştığımız Keremcem ve Yasemin Özilhan aşkı bir döneme damga vurmuştu.

İlk etapta ikili, aşk iddialarını reddetse de Keremcem yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti:

'Biz bir dönem beraberdik, aşık olmuştum. Yaşadığımız şey önemliydi.'

Bu eski aşkın yankıları ise 2009 yılında ortaya çıkan bir şarkıyla tekrar gündeme gelmişti. Keremcem, Yasemin’e yazdığı “Ferrari” isimli şarkısında bol göndermeli ve sert sözlerle, yaşadıkları aşkın izlerini dinleyiciye aktarmıştı. Şarkının adı ise, Yasemin ve eşi İzzet Özilhan’ın basına yansıyan ilk kırmızı Ferrari görüntüsünden esinlenmişti.

Yaşananların detaylarını merak edenleri şöyle alabiliriz:

Aradan yıllar geçti ve Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile mutlu bir evlilik kurdu, iki kızını kucağına aldı. Fakat evliliğin 14. yılında gündem boşanma haberleriyle çalkalandı.

Aradan yıllar geçti ve Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile mutlu bir evlilik kurdu, iki kızını kucağına aldı. Fakat evliliğin 14. yılında gündem boşanma haberleriyle çalkalandı.

Yasemin ve İzzet Özilhan’ın yolları ayrıldı ve bir zamanların en sevilen oyuncusu eski soyadına dönerek, Yasemin Ergene olarak yeni bir sayfa açtı. Ortaya atılan ihanet iddiaları yalanlanırken, boşanma nedeni de gündemdeki yerini korurken Yasemin'in eski aşkından bomba bir hamle geldi!

İşte tam da bu noktada Keremcem’in eski aşkına gönderme yaptığı “Ferrari” şarkısı yeniden magazin gündemine yerleşti.

Evliliğin bitmesinin ardından ortaya atılan iddialar gündem olmuştu:

@tazemagazinn isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre Keremcem, Yasemin Ergene'nin boşanma haberinden kısa bir süre sonra yaptığı hamleyle gündeme oturdu.

İddialara göre Keremcem, Yasemin’in boşanmasının ardından kendisine yazdığı Ferrari şarkısını son paylaştığı gönderisine ekleyerek dikkat çekti. Eski aşkın izleri, yıllar sonra birden su yüzüne çıkmış oldu...

Fakat Keremcem kısa süre içerisinde gönderisine eklediği iddia edilen Ferrari şarkısını başka bir şarkıyla değiştirdi.

Ferrari şarkısı, o dönemin kuyruk acısı olarak yorumlanmış, Yasemin ise kendi yolunu çizip mutluluğu bulmuştu. Şimdi ise Keremcem’in yaptığı bu paylaşım, eski aşkının biten evliliğine gönderme olarak algılandı!

