Dakota Johnson, Siyah Dantelli Transparan Elbisesiyle Geceye Damga Vurdu!
Dün Margot Robbie’nin cesur ve taşlarla bezenmiş transparan elbisesi magazin gündemini sallamıştı. Bugün ise Dakota Johnson, Kering Vakfı’nın gecesinde giydiği siyah dantelli transparan elbisesi aynı şekilde gecenin gündemine oturdu.
Ünlü oyuncu, dantel detaylarla işlenmiş elbisesi geceye damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dakota Johnson, 11 Eylül 2025 tarihinde New York'ta düzenlenen Kering Vakfı'nın dördüncü "Caring for Women" gala yemeğine katıldı, bu etkinlik moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geceye ev sahipliği yapan Salma Hayek, François-Henri Pinault ve Demi Moore gibi isimlerin yanı sıra Jessica Chastain, Julianne Moore, Winnie Harlow ve Lenny Kravitz gibi ünlüler de katıldı.
X kullanıcılarının yorumları gecikmedi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Caring for women gecesinde “exhibiting woman” olmak mesela. Bu erotizm , özel alana ait bir erotizm. Yatak odası salona taşınmış.