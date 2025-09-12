onedio
Dakota Johnson, Siyah Dantelli Transparan Elbisesiyle Geceye Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
12.09.2025 - 21:06

Dün Margot Robbie’nin cesur ve taşlarla bezenmiş transparan elbisesi magazin gündemini sallamıştı. Bugün ise Dakota Johnson, Kering Vakfı’nın gecesinde giydiği siyah dantelli transparan elbisesi aynı şekilde gecenin gündemine oturdu.

 Ünlü oyuncu, dantel detaylarla işlenmiş elbisesi geceye damga vurdu.

Dakota Johnson, 11 Eylül 2025 tarihinde New York'ta düzenlenen Kering Vakfı'nın dördüncü "Caring for Women" gala yemeğine katıldı, bu etkinlik moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncu, Gucci'nin şeffaf siyah dantel elbisesiyle geceye damgasını vurdu. Elbise, yüksek yakası, uzun kollu tasarımı ve ince işçilikle işlenmiş siyah çiçek desenleriyle dikkat çekerken, altına giydiği siyah iç çamaşırlarıyla cesur bir görünüm sergiledi. Dakota, elbiseyi siyah stiletto ayakkabılar, zümrüt ve elmas taşlı takılar ve dağınık bir topuzla tamamladı.

Geceye ev sahipliği yapan Salma Hayek, François-Henri Pinault ve Demi Moore gibi isimlerin yanı sıra Jessica Chastain, Julianne Moore, Winnie Harlow ve Lenny Kravitz gibi ünlüler de katıldı.

Etkinlikte, kadınlara yönelik şiddetle mücadele eden kuruluşlara destek sağlamak amacıyla 4,5 milyon dolar toplandı.

Dakota Johnson kadın hakları konusundaki kararlı desteğini bir kez daha gözler önüne sererken kendisinin tarzı geceye damga vurdu!

X kullanıcılarının yorumları gecikmedi:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Karianos Karia

Caring for women gecesinde “exhibiting woman” olmak mesela. Bu erotizm , özel alana ait bir erotizm. Yatak odası salona taşınmış.