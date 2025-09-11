onedio
Margot Robbie, Baştan Aşağı Taşlarla Süslenmiş Transparan Elbisesiyle Kırmızı Halıyı Resmen Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2025 - 23:48

Kırmızı halıdaki görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Margot Robbie, Hollywood’un en çok konuşulan yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor. Barbie filmiyle adını dünya çapında altın harflerle yazdıran Robbie, güzelliği ve zarafetiyle magazin basınının gözdesi olmaya devam ediyor. 

Son olarak anne olan ünlü oyuncu, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin galasında Armani Privé Couture SS25 koleksiyonundan seçtiği baştan aşağı taşlarla süslenmiş transparan elbisesiyle adeta kırmızı halıyı salladı!

Hollywood’un parlayan yıldızı Margot Robbie, sadece oyunculuğuyla değil, kırmızı halı şıklığı ve zarafetiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Barbie filmiyle dünya çapında adından söz ettiren Robbie, güzelliğiyle magazin basınının da gözdesi olmaya devam ediyor. 

Son olarak anne olan ve hayatında yeni bir sayfa açan oyuncu, geçtiğimiz günlerde vizyona giren yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin galasında tercih ettiği kıyafetle gündeme geldi.

Hollywood’un parlayan yıldızı Margot Robbie, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin galasında tercih ettiği taşlı kıyafetle geceye damga vurdu.

Margot Robbie’nin A Big Bold Beautiful Journey galasında giydiği elbise ve kusursuz fiziği görenleri büyüledi! Baştan aşağı taşlarla kaplı transparan tasarım, hem cesur hem de zarif çizgileriyle Margot Robbie'nin güzelliğini resmen ön plana çıkardı.

Margot Robbie, vücudunu kusursuz bir şekilde saran kesimi ve ışıkla dans eden taş işlemeli elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Vücudunu saran ve tamamen taş işlemelerle kaplı transparan tasarım, kırmızı halıda tüm objektifleri dikkatleri üzerine çekti.

Margot Robbie, sadece elbisesiyle değil, makyajı ve saç stiliyle de olay oldu. Doğal tonlardaki makyajı, taşlarla kaplı elbisenin parıltısı, toplu saç modeli ile yıllara meydan okuyan isim bir kez daha gündeme oturdu.

Elbise, vücudunu kusursuz bir şekilde sarmasının yanı sıra, cesur detaylarıyla da dikkat çekti.

X kullanıcılarının yorumları gecikmedi:

