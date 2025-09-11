Margot Robbie, Baştan Aşağı Taşlarla Süslenmiş Transparan Elbisesiyle Kırmızı Halıyı Resmen Salladı!
Kırmızı halıdaki görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Margot Robbie, Hollywood’un en çok konuşulan yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor. Barbie filmiyle adını dünya çapında altın harflerle yazdıran Robbie, güzelliği ve zarafetiyle magazin basınının gözdesi olmaya devam ediyor.
Son olarak anne olan ünlü oyuncu, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin galasında Armani Privé Couture SS25 koleksiyonundan seçtiği baştan aşağı taşlarla süslenmiş transparan elbisesiyle adeta kırmızı halıyı salladı!
Hollywood’un parlayan yıldızı Margot Robbie, sadece oyunculuğuyla değil, kırmızı halı şıklığı ve zarafetiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Hollywood’un parlayan yıldızı Margot Robbie, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin galasında tercih ettiği taşlı kıyafetle geceye damga vurdu.
Vücudunu saran ve tamamen taş işlemelerle kaplı transparan tasarım, kırmızı halıda tüm objektifleri dikkatleri üzerine çekti.
X kullanıcılarının yorumları gecikmedi:
