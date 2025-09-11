onedio
Estetik mi Yaptırdı? Bir Güzellik Merkezinden Paylaşım Yapan Hazal Kaya'nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Estetik mi Yaptırdı? Bir Güzellik Merkezinden Paylaşım Yapan Hazal Kaya'nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2025 - 21:12

Adını Feriha Koydum’dan Pera Palas’ta Gece Yarısı’na uzanan başarılı kariyerinin ardından ekranlardan uzak olsa da paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Hazal Kaya son zamanlarda imaj değişikliği ve fitliğiyle adından bahsettirmişti.

Son olarak bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Hazal Kaya'nın son hali ve yüzündeki değişiklikler dikkat çekti.

Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hazal Kaya, yazın tadını çıkarırken hayranlarını yeni imajıyla şaşırtmıştı.

Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hazal Kaya, yazın tadını çıkarırken hayranlarını yeni imajıyla şaşırtmıştı.

Özellikle son fotoğraflarında ortaya koyduğu fitliği ve değişen saç rengi, magazin gündeminin üst sıralarına oturdu.

Geçtiğimiz günlerde ani bir karar değişikliğiyle saçlarını uzun süredir kullandığı kızıl tonlardan sarıya boyatan Kaya, sarışın hallerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz” diyerek yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Fitliğiyle adeta göz kamaştıran Kaya’nın yeni imajı, yüz hatlarını da ön plana çıkardı.

Son olarak, bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Son olarak, bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Spor salonu paylaşımlarının ardından bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Hazal Kaya’nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Sarı saçlarıyla birleşen canlı cildi, belirgin yanak hatları ve dudaklarıyla oyuncu, estetik veya dolgu işlemi yaptırmış olabilceği ihtimallerini akıllara getirdi.

Ecem Dalgıçoğlu
