Estetik mi Yaptırdı? Bir Güzellik Merkezinden Paylaşım Yapan Hazal Kaya'nın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!
Adını Feriha Koydum’dan Pera Palas’ta Gece Yarısı’na uzanan başarılı kariyerinin ardından ekranlardan uzak olsa da paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Hazal Kaya son zamanlarda imaj değişikliği ve fitliğiyle adından bahsettirmişti.
Son olarak bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Hazal Kaya'nın son hali ve yüzündeki değişiklikler dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hazal Kaya, yazın tadını çıkarırken hayranlarını yeni imajıyla şaşırtmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak, bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın