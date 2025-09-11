Birebir Aynısı: Evlilik Aşamasındaki Selena Gomez, Eski Sevgilisi Justin Bieber'ın Eşi Hailey ile Pişti Oldu
Bir süredir sevgilisi Benny Blanco ile evlilik hazırlığında olan Selena Gomez, yılların Justin Bieber meselesiyle yine gündeme geldi. Justin Bieber'ın eşi Hailey ile yaşadığı kaosla sık sık gündeme düşen isim bu sefer de aynı kıyafeti giymeleriyle adlarından bahsettirdi. Gelin son yaşananlara birlikte bakalım!
Selena Gomez ve Justin Bieber'ın aşkı yıllar önce başlamış, milyonların gözleri önünde alevlenmiş ve en sonunda bitmiş olmasına rağmen gündemdeki yerini koruyor.
Selena Gomez, Benny Blanco ile uzun süredir bir birliktelik yaşıyor, hatta bu birlikteliğin yakın zamanda bir düğünle taçlanması bekleniyor.
Selena Gomez ve Hailey Bieber arasındaki ilişki, zaman zaman sosyal medyada dikkat çeken göndermelerle gündeme gelmeye devam ediyor.
