Birebir Aynısı: Evlilik Aşamasındaki Selena Gomez, Eski Sevgilisi Justin Bieber'ın Eşi Hailey ile Pişti Oldu

Bu aşkın üstünden yıllar geçti, sular aktı ve iki ismin de hayatları değişti. Justin Bieber ve Hailey Bieber, yıllar önce mutluluğu bulmuş, evlenmiş ve geçen sene oğullarını kucaklarına almıştı.

Yani Justin artık Selena ile yaşananların çok ötesinde bir hayat sürüyor. Ama işin ilginç yanı, geçmişte yaşanan o büyük aşkın yankıları hala gündemde fırtına estiriyor. Sosyal medyada her paylaşım, her beğeni, Selena-Justin hikayesinin izlerini yeniden hatırlatıyor ve magazin gündemini bir kez daha alevlendiriyor!