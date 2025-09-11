onedio
Birebir Aynısı: Evlilik Aşamasındaki Selena Gomez, Eski Sevgilisi Justin Bieber'ın Eşi Hailey ile Pişti Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2025 - 19:35

Bir süredir sevgilisi Benny Blanco ile evlilik hazırlığında olan Selena Gomez, yılların Justin Bieber meselesiyle yine gündeme geldi. Justin Bieber'ın eşi Hailey ile yaşadığı kaosla sık sık gündeme düşen isim bu sefer de aynı kıyafeti giymeleriyle adlarından bahsettirdi. Gelin son yaşananlara birlikte bakalım!

Selena Gomez ve Justin Bieber'ın aşkı yıllar önce başlamış, milyonların gözleri önünde alevlenmiş ve en sonunda bitmiş olmasına rağmen gündemdeki yerini koruyor.

Bu aşkın üstünden yıllar geçti, sular aktı ve iki ismin de hayatları değişti. Justin Bieber ve Hailey Bieber, yıllar önce mutluluğu bulmuş, evlenmiş ve geçen sene oğullarını kucaklarına almıştı. 

Yani Justin artık Selena ile yaşananların çok ötesinde bir hayat sürüyor. Ama işin ilginç yanı, geçmişte yaşanan o büyük aşkın yankıları hala gündemde fırtına estiriyor. Sosyal medyada her paylaşım, her beğeni, Selena-Justin hikayesinin izlerini yeniden hatırlatıyor ve magazin gündemini bir kez daha alevlendiriyor!

Selena Gomez, Benny Blanco ile uzun süredir bir birliktelik yaşıyor, hatta bu birlikteliğin yakın zamanda bir düğünle taçlanması bekleniyor.

Selena Gomez, Benny Blanco ile aşkı ciddi bir düzlemde ilerletirken, eski aşkı Justin Bieber ve karısı Hailey hala magazin gündeminin bir numaralı konusu olmaya devam ediyor. Bu karmaşık tabloya Hailey Bieber da kendi dokunuşlarıyla dahil olmaktan geri kalmıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir TikTok videosunu Hailey’nin kendi hesabından beğenmesi, ateş hattını iyice harlamıştı.  Selena ve Benny çiftinin eleştirilen pozlarını konu alan videoya Hailey’nin beğenisi, “Hailey, Selena’dan hala rahatsız mı?” sorusunu yeniden gündeme taşımıştı. Kimileri bu hareketi alenen bir göndermeyle yorumladı, kimileri ise videonun shop olabileceğini öne sürdü.

Selena Gomez ve Hailey Bieber arasındaki ilişki, zaman zaman sosyal medyada dikkat çeken göndermelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Ama olay bununla bitmiyor. Ağustos 2025’te Selena, Hailey’nin Mart ayında giydiği tamamen aynı beyaz ceketi giymesiyle sosyal medyada bir kez daha gündeme oturdu. Ceketin birebir aynısı olması, birçok takipçi tarafından “Selena’dan Hailey’ye sessiz bir gönderme” olarak yorumlandı. Evet, Selena artık Benny ile evlilik aşamasında; milyonlar harcanacak bir düğün planlıyor. Ama eski aşkı Justin’i unutmadığı ve geçmişini tamamen arkada bırakmadığı iddiaları hala magazin kulislerinde konuşuluyor.

Bu detaylar, Selena ve Hailey arasındaki gerilimin tamamen sona ermediğini, sosyal medyada atılan her hamlenin ve giyilen her kıyafetin bile magazin dünyasında ayrı bir drama dönüştüğünü bir kez daha gösterdi!

Bakalım düğün yaklaşırken bizi daha ne gibi kaoslar bekliyor! Peki, siz ceketi kime daha çok yakıştırdınız? Yorumlarda buluşalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
