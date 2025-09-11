Sonunda Sessizliğini Bozdu: Tolga Akış, Manifest Grubunun Türkiye Turnesinin İptal Olma Nedenini Açıkladı
6 Eylül’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alan Manifest kızları günlerdir gündemden düşmüyor. Grup hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “teşhircilik” ve “hayasızca hareketler” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 9 Eylül’de gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı. Grup ise sahnedeki şovlarının sorumluluğunu kabul ettiklerini ancak kimseyi rahatsız etme niyetlerinin olmadığını açıklamıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardından, Big5 programının yaratıcısı ve grubun bağlı olduğu Hypers şirketinin sahibi Tolga Akış, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Türkiye turnesinin iptali hakkında konuşarak sessizliğini bozdu.
Manifest grubunun adı son dönemde soruşturma süreçleri sonrası konser iptalleri ile gündemden düşmüyordu.
Son olarak grubun çıkarıldığı Big5 programının yaratıcısı ve bağlı oldukları Hypers şirketinin sahibi Tolga Akış, Manifest'in Türkiye turnesinin tamamen iptal edilmesi hakkında konuştu.
