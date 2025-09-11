onedio
Sonunda Sessizliğini Bozdu: Tolga Akış, Manifest Grubunun Türkiye Turnesinin İptal Olma Nedenini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2025 - 17:54

6 Eylül’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alan Manifest kızları günlerdir gündemden düşmüyor. Grup hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “teşhircilik” ve “hayasızca hareketler” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 9 Eylül’de gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı. Grup ise sahnedeki şovlarının sorumluluğunu kabul ettiklerini ancak kimseyi rahatsız etme niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. 

Tüm bu gelişmelerin ardından, Big5 programının yaratıcısı ve grubun bağlı olduğu Hypers şirketinin sahibi Tolga Akış, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Türkiye turnesinin iptali hakkında konuşarak sessizliğini bozdu.

Manifest grubunun adı son dönemde soruşturma süreçleri sonrası konser iptalleri ile gündemden düşmüyordu.

6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaş üstü dinleyiciler için sahne alan Manifest kızları gündem olmuştu. 

Ancak ertesi gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup hakkında “teşhircilik” ve “hayasızca hareketler” gerekçesiyle soruşturma başlattı. 9 Eylül’de gözaltına alınan üyeler, ifadelerinin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Grup, sahnedeki şovlarının sorumluluğunu kabul ettiklerini ancak kimseyi rahatsız etme niyetlerinin olmadığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından farklı illerdeki konserleri iptal edilen grubun Türkiye turnesinin iptal ediliği ortaya çıktı.

Son olarak grubun çıkarıldığı Big5 programının yaratıcısı ve bağlı oldukları Hypers şirketinin sahibi Tolga Akış, Manifest'in Türkiye turnesinin tamamen iptal edilmesi hakkında konuştu.

Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz. Maalesef ki şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Manifest’i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama herkes için güvenliği ve bu hassas süreçte oluşabilecek riskleri düşünmek zorundayız. Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Yapılan duyuruda, gerçekleşmesi planlanan tüm Türkiye turnesinin iptal edildiği, biletlerin ise satış kanalları üzerinden iade edileceği belirtilmişti.

Bu gelişmeyle birlikte Tolga Akış, soruşturma ve gözaltı sürecinde koruduğu sessizliğini bozarak ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

