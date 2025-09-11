Sonunda Sessizliğini Bozdu: Tolga Akış, Manifest Grubunun Türkiye Turnesinin İptal Olma Nedenini Açıkladı

Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz. Maalesef ki şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Manifest’i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama herkes için güvenliği ve bu hassas süreçte oluşabilecek riskleri düşünmek zorundayız. Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”