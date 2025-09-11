Haklarında Soruşturma Başlatılan Manifest Kızlarının Konserlerinden Sonra Türkiye Turnesi de İptal Edildi!
6 Eylül'de verdikleri 18 yaş üstü dinleyicili konser sebebiyle haklarında 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Manifest kızlarının Türkiye turnesi iptal edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
6 Eylül akşamı KüçükÇiftlik Park'ta ilk 18 yaş üstü konserini veren Manifest, yetişkin dinleyicileriyle ilk kez buluşmuştu.
Yaşananlar hakkında tek bir açıklamada bulunan Manifest kızları,
Konser iptalleri peş peşe gelmeye başladı. Önce Konya, sonra İzmir konserlerinin gerçekleşmeyeceği haberi verilmişti.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
