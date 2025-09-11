onedio
Haklarında Soruşturma Başlatılan Manifest Kızlarının Konserlerinden Sonra Türkiye Turnesi de İptal Edildi!

Lila Ceylan
11.09.2025 - 12:31

6 Eylül'de verdikleri 18 yaş üstü dinleyicili konser sebebiyle haklarında 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Manifest kızlarının Türkiye turnesi iptal edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

6 Eylül akşamı KüçükÇiftlik Park'ta ilk 18 yaş üstü konserini veren Manifest, yetişkin dinleyicileriyle ilk kez buluşmuştu.

Geceye damgasını vuran, kıyafetleri ve koreografisiyle çok konuşulan kızlar, sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'teşhircilik' ve 'hayasızca hareketler' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını öğrenmişti. 

9 Eylül'de gözaltına alinan Manifest kızları, ifade işlemleri bittikten sonra yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşananlar hakkında tek bir açıklamada bulunan Manifest kızları,

'Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.' açıklamasında bulunmuş, bu hassas konuyla ilgili herhangi bir başka açıklamaları olmayacağının altını çizmişlerdi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konser iptalleri peş peşe gelmeye başladı. Önce Konya, sonra İzmir konserlerinin gerçekleşmeyeceği haberi verilmişti.

twitter.com

Az önce Manifest'in resmi hesabından yapılan açıklamayla, Manifest'in Türkiye turnesinin komple iptal edildiği duyuruldu. Biletlerin iadesinin yapılacağı bilgisi verildi...

