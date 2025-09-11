Oyunculuk Hayaliyle Estetiklerini Eriten Ece Ronay, Umduğunu Bulamayınca Yüzünü Sil Baştan Bir Daha Yaptırdı!
Kaosu bitmeyen TikTok fenomeni Ece Ronay, birkaç ay önce bir filmde rol kaptığı için estetiklerinden ve dolgularından vazgeçeceğini açıklamıştı. Ronay, kararından çabuk döndü! Geçtiğimiz günlerde paylaştığı yeni videoyla yüzünü sil baştan yaptırdığını duyurdu...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
TikTok fenomeni olarak hayatımıza giren Ece Ronay'a belki denk gelmişsinizdir.
Bunun üzerine kendinisini baştan yaratan estetiklerine veda edeceğini açıklamış, "Artık doğal görünüm istiyorum. Estetik tarafından çıkıyorum, kalan arkadaşlara başarılar diliyorum" demişti.
Ece Ronay, bu açıklamayı yapalı yaklaşık 6 ay oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni bir video paylaşan Ece Ronay, doğallık denemesinden hemen vazgeçerek yüzünü sil baştan yaptırdığını açıkladı.
