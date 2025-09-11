onedio
Oyunculuk Hayaliyle Estetiklerini Eriten Ece Ronay, Umduğunu Bulamayınca Yüzünü Sil Baştan Bir Daha Yaptırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.09.2025 - 10:46

Kaosu bitmeyen TikTok fenomeni Ece Ronay, birkaç ay önce bir filmde rol kaptığı için estetiklerinden ve dolgularından vazgeçeceğini açıklamıştı. Ronay, kararından çabuk döndü! Geçtiğimiz günlerde paylaştığı yeni videoyla yüzünü sil baştan yaptırdığını duyurdu...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

TikTok fenomeni olarak hayatımıza giren Ece Ronay'a belki denk gelmişsinizdir.

TikTok fenomeni olarak hayatımıza giren Ece Ronay'a belki denk gelmişsinizdir.

Mehmet Ali Erbil'le olan taciz konusuyla ayrı, TikTok paylaşımlarıyla ayrı, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kuruşunlattığı suçuyla gözaltına alınmasıyla ayrı, Dilan ve Engin Polat döneminde yaptığı yorumlarla ayrı dikkat çeken Ece Ronay, epey kaoslu bir isim olarak öne çıktı. 

En son oyunculuğa adım atmaya karar verdiğini söylemiş, hatta 'Beğenilen Aşk' filminde rol kapınca 'Sektöre sağlam girdiğine' inanmıştı.

Bunun üzerine kendinisini baştan yaratan estetiklerine veda edeceğini açıklamış, "Artık doğal görünüm istiyorum. Estetik tarafından çıkıyorum, kalan arkadaşlara başarılar diliyorum" demişti.

Ece Ronay, bu açıklamayı yapalı yaklaşık 6 ay oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni bir video paylaşan Ece Ronay, doğallık denemesinden hemen vazgeçerek yüzünü sil baştan yaptırdığını açıkladı.

