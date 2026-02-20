Bu Efsane Rock Parçalarının Hangi Gruba Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Yıllardır aşina olduğumuz, nerede duysak tanıdık gelen bazı şarkılar vardır. Ama bazen duyduğumuzda “Bunu kim söylüyordu ya?” diye düşünürüz. Bu testte o şarkıları soruyoruz! Kulak hafızana güveniyorsan başlayalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak söyle bakalım, “Still of the Night” parçası hangi gruba ait?
2. Biraz kolay bir soruyla devam edelim,“Painkiller” parçası kimin?
3. “Don’t Fear the Reaper” hangi grubun efsanesidir?
4. Peki, The Warrior” parçasını sorsak... 👇
5. “Everlong” parçasını hangi grup yaptı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. “Kickstart My Heart” hangi grubun unutulmaz parçası?
7. Symphony of Destruction” parçası kimin?
8. Peki, “Use Somebody” hangi grubun parçası?
9. “Hall of the Mountain King” parçasını soralım şimdi de 👇
10. Son olarak, “Flying Whales” hangi grubun parçası?
Rock dinliyorsun ama playlist'in biraz karışık!
Bazı karışıklıklar olsa da sağlam bir rock dinleyicisisin!
Rock müziğin ansiklopedisi gibisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın