Bu Efsane Rock Parçalarının Hangi Gruba Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.02.2026 - 23:01

Yıllardır aşina olduğumuz, nerede duysak tanıdık gelen bazı şarkılar vardır. Ama bazen duyduğumuzda “Bunu kim söylüyordu ya?” diye düşünürüz. Bu testte o şarkıları soruyoruz! Kulak hafızana güveniyorsan başlayalım! 👇

1. İlk olarak söyle bakalım, “Still of the Night” parçası hangi gruba ait?

2. Biraz kolay bir soruyla devam edelim,“Painkiller” parçası kimin?

3. “Don’t Fear the Reaper” hangi grubun efsanesidir?

4. Peki, The Warrior” parçasını sorsak... 👇

5. “Everlong” parçasını hangi grup yaptı?

6. “Kickstart My Heart” hangi grubun unutulmaz parçası?

7. Symphony of Destruction” parçası kimin?

8. Peki, “Use Somebody” hangi grubun parçası?

9. “Hall of the Mountain King” parçasını soralım şimdi de 👇

10. Son olarak, “Flying Whales” hangi grubun parçası?

Rock dinliyorsun ama playlist'in biraz karışık!

Rock müziği seviyorsun ama daha çok “Şarkıyı biliyorum, grubu karıştırıyorum.” seviyesindesin. Belli ki sen daha çok kulaktan kulağa ilerlemişsin, albüm - grup bağını kurmamışsın. Eğer gerçekten dinlediğin asıl müzik türü rock/metal değilse bu normal ama tarzını böyle tanımlıyorsan bu sonuç ufak bir hayal kırıklığı... Birkaç sağlam playlist, birkaç konser seni bambaşka bir noktaya taşır! Sen şu an tam anlamıyla keşif dönemindesin.

Bazı karışıklıklar olsa da sağlam bir rock dinleyicisisin!

Rock müzikte ciddi bir geçmişin var, belli. Birçok şarkıyı tanıyor, o dönemi hissediyorsun ama bazen isimleri karıştırabiliyorsun. Belli ki bazı dönemler bir kopukluk yaşanmış ya da farklı tarzlara yönelmişsin. Belki de rock müzik hafızan pek kuvvetli değil... Senin için bu şarkıları sevip dinlemek yeterli, isimlere uzak kalsan da problem değil gibi. Ama biraz daha bilgi sahibi olmak istersen, playlist'ini biraz gözden geçirmen iyi olabilir. 😉

Rock müziğin ansiklopedisi gibisin!

Burada net konuşalım, sen bu işi biliyorsun! Şarkıyı duyduğunda sadece grubu bilmekle kalmıyor; muhtemelen şarkının yılını, albümü ve hatta grubun tüm diskografisini bile çıkarabiliyorsun! Rock tarihindeki hemen hemen her efsane parçaya hakimsin o yüzden bu sorular seni pek zorlamamış! Bu test senin için bir sınav değil, kısa bir egzersiz oldu desek daha doğru olur. O zaman tebrikler! 👏👏

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
