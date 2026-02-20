Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un Son Hali Ortaya Çıktı
Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde çocuk oyuncu olan Seyit Karabulut'un son hali sosyal medyada ortaya çıktı. Cennet Mahallesi'nde Aliş'i canlandıran Seyit Karabulut'un son hali içeriğimizde!
2004-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi'nin Aliş'i yıllar sonra ortaya çıktı.
Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son halini buradan izleyebilirsiniz:
