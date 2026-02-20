onedio
Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un Son Hali Ortaya Çıktı

20.02.2026 - 19:50

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde çocuk oyuncu olan Seyit Karabulut'un son hali sosyal medyada ortaya çıktı. Cennet Mahallesi'nde Aliş'i canlandıran Seyit Karabulut'un son hali içeriğimizde!

2004-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi'nin Aliş'i yıllar sonra ortaya çıktı.

Cennet Mahallesi'nde çocuk oyuncu olarak yer alan Seyit Karabulut, 3 sezon boyunca Aliş karakterini canlandırmıştı. Ferhat'ın kardeşi Aliş olarak tanıdığımız Seyit Karabulut, Cennet Mahallesi'nin ardından başka bir dizi projesinde rol almazken ünlü isim sosyal medyada son haliyle ortaya çıktı. Seyit Karabulut, enstrüman satılan bir yerden darbuka alırken görüntülendi.

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son halini buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
