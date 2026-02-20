onedio
Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Oluyor

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2026 - 18:07

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde büyük bir sürpriz var. Kızılcık Şerbeti'nin resmi sosyal medya hesabından sevilen diziye ünlü sosyal medya fenomeninin konuk olduğu duyuruldu.

4. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundaki değişiklikler gündemden düşmüyor. Başrol oyuncuların kadrodan ayrılmasının ardından Şerbo'ya pek çok farklı oyuncu dahil oldu. Yeni gelen oyuncularla kadrosunu genişleten Kızılcık Şerbeti'ne ayrıca konuk oyuncular da geliyor. Fenomen dizi geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu Saba Tümer'i konuk olarak alırken bu hafta da ünlü bir isimle seyirciye sürpriz yapacak.

Sosyal medyadaki yemek paylaşımlarıyla tanınan Şükran Kaymak, Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde rol alacak. Söz konusu gelişme Kızılcık Şerbeti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

