Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Oluyor
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde büyük bir sürpriz var. Kızılcık Şerbeti'nin resmi sosyal medya hesabından sevilen diziye ünlü sosyal medya fenomeninin konuk olduğu duyuruldu.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim konuk oluyor.
Sosyal medya fenomeni Şükran Kaymak, Kızılcık Şerbeti'ne konuk olacak.
