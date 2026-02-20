Gözaltına Alınan İsmail Hacıoğlu TRT Dizisinin Kadrosundan Çıkarıldı, Yeni Başrol Aranıyor
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusuydu. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf ederken TRT, başrol oyuncusunu dizi kadrosundan çıkarma kararı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, TRT 1'deki Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Hacıoğlu'nun yerine yeni başrol aranıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın