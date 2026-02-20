onedio
Gözaltına Alınan İsmail Hacıoğlu TRT Dizisinin Kadrosundan Çıkarıldı, Yeni Başrol Aranıyor

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2026 - 17:31

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusuydu. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf ederken TRT, başrol oyuncusunu dizi kadrosundan çıkarma kararı aldı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, TRT 1'deki Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Ünlülere yapılan gözaltılar kapsamında İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve oyuncuya yasaklı madde testi yapılmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun test sonuçları henüz açıklanmazken oyuncu yasaklı madde kullandığını itiraf etmişti. Bunun üzerinden TRT yönetiminden hamle gecikmedi. İsmail Hacıoğlu, başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

İsmail Hacıoğlu'nun yerine yeni başrol aranıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İsmail Hacıoğlu yerine Cennetin Çocukları'na yeni bir başrol oyuncusu gelecek. 2 haftalık stok bölümü bulunan dizinin hikayesinde de değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
