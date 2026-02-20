Ünlü Oyuncu, Star TV'nin Yeni Dizisi Sevdiğim Sensin'in Kadrosuna Dahil Oldu
Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, perşembe akşamı reytinglerinde farkını ortaya koydu. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'na ilk bölümden rakip olan Sevdiğim Sensin reytinglerde ortalığı kızıştırırken dizi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin reyting mücadelesinde farkını ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yabani dizisiyle yıldızı parlayan Rojbin Erden, Sevdiğim Sensin dizisine dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın