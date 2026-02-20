onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ünlü Oyuncu, Star TV'nin Yeni Dizisi Sevdiğim Sensin'in Kadrosuna Dahil Oldu

Ünlü Oyuncu, Star TV'nin Yeni Dizisi Sevdiğim Sensin'in Kadrosuna Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2026 - 19:17

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, perşembe akşamı reytinglerinde farkını ortaya koydu. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'na ilk bölümden rakip olan Sevdiğim Sensin reytinglerde ortalığı kızıştırırken dizi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin reyting mücadelesinde farkını ortaya koydu.

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin reyting mücadelesinde farkını ortaya koydu.

Perşembe akşamları yayınlanan dizi konusuyla seyirciden tam not alırken rakibi Halef: Köklerin Çağrısı'nın oranlarına çok yaklaştı. Önümüzdeki haftalarda perşembenin reyting galibi olması beklenen Sevdiğim Sensin için dizi ekibinden flaş bir hamle geldi.

Yabani dizisiyle yıldızı parlayan Rojbin Erden, Sevdiğim Sensin dizisine dahil oldu.

Yabani dizisiyle yıldızı parlayan Rojbin Erden, Sevdiğim Sensin dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Rojbin Erden, Sevdiğim Sensin kadrosuna sürpriz bir karakterler katıldı. Rojbin Erden 5. bölüm itibariyle dizide yer alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın