Kaza Hayatını Değiştirdi: 6 Aydır Yoğun Bakımda Olan Oyuncu İbrahim Yıldız İçin Kan İhtiyacı Duyurusu Yapıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.02.2026 - 17:51

'Duy Beni' dizisiyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Talihsiz bir kaza sonrası ağır yaralanan genç oyuncu için acil kan çağrısı yapılırken, tedavisi aylardır yoğun bakımda devam ediyor.

Dizi oyuncusu İbrahim Yıldız için kan ihtiyacı duyurusu yapıldı.

Ekranların sevilen projelerinde boy gösteren genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçtiğimiz aylarda üzerine ağaç devrilmesi sonucu geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldığı ve o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. 

Yaklaşık 6 aydır süren kritik tedavi süreci devam ederken, ailesi ve yakınları tarafından yapılan acil 0 Rh+ kan çağrısı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Sevenlerinin ve meslektaşlarının seferber olduğu yardım duyurusunun ardından yapılan son bilgilendirmede, gerekli olan kan ihtiyacının şimdilik karşılandığı ve yeni bir bağışçıya ihtiyaç kalmadığı belirtildi.

Sağlık durumuyla ilgili detaylı bir tıbbi açıklama henüz yapılmayan Yıldız’ın tedavisine devam edilirken, kaza sonrası oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle sürecin hassasiyetini koruduğu öğrenildi. Kan bağışı için hastanelere koşan vatandaşlara teşekkür eden yakın çevresi, genç oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşması için bekleyişlerini sürdürüyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
