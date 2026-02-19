Kaza Hayatını Değiştirdi: 6 Aydır Yoğun Bakımda Olan Oyuncu İbrahim Yıldız İçin Kan İhtiyacı Duyurusu Yapıldı

Ekranların sevilen projelerinde boy gösteren genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçtiğimiz aylarda üzerine ağaç devrilmesi sonucu geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldığı ve o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

Yaklaşık 6 aydır süren kritik tedavi süreci devam ederken, ailesi ve yakınları tarafından yapılan acil 0 Rh+ kan çağrısı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Sevenlerinin ve meslektaşlarının seferber olduğu yardım duyurusunun ardından yapılan son bilgilendirmede, gerekli olan kan ihtiyacının şimdilik karşılandığı ve yeni bir bağışçıya ihtiyaç kalmadığı belirtildi.

Sağlık durumuyla ilgili detaylı bir tıbbi açıklama henüz yapılmayan Yıldız’ın tedavisine devam edilirken, kaza sonrası oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle sürecin hassasiyetini koruduğu öğrenildi. Kan bağışı için hastanelere koşan vatandaşlara teşekkür eden yakın çevresi, genç oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşması için bekleyişlerini sürdürüyor.