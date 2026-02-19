Bir Dönem A Milli Futbol Takımı’nı da Çalıştıran Sepp Piontek Hayatını Kaybetti
A Milli Futbol Takımı’nı 1990 ile 1993 yılları arasında çalıştıran dünyaca ünlü futbol adamı Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Danimarkalı teknik direktör, ülkemizde Bursaspor’da da çalışmıştı.
Dünya futbolunun en bilinen isimlerinden Sepp Piontek’ten kötü haber geldi.
