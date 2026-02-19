onedio
Bir Dönem A Milli Futbol Takımı’nı da Çalıştıran Sepp Piontek Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2026 - 15:15

A Milli Futbol Takımı’nı 1990 ile 1993 yılları arasında çalıştıran dünyaca ünlü futbol adamı Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Danimarkalı teknik direktör, ülkemizde Bursaspor’da da çalışmıştı.

Dünya futbolunun en bilinen isimlerinden Sepp Piontek’ten kötü haber geldi.

85 yaşındaki Danimarkalı teknik adam, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Piontek’in ailesi yaptığı açıklamada, efsane teknik adamın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Sepp Piontek, ülkemizde A Millî Futbol Takımı’nı ve Bursaspor’u da çalıştırmıştı.

