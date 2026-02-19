Türkiye'nin En Yaşlı İlçesi: Nüfusun Yüzde 70'i 60 Yaşın Üstünde!

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu 7 bin nüfuslu Taşkent ilçesi, Türkiye'nin en yaşlı ilçelerinden biri. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Taşkent'te özellikle belediyecelik çalışmaları dikkat çekiyor. Nüfusun büyük bölümünü orta ve üzeri yaş grubundaki vatandaşlar oluşturuyor. İlçedeki nüfusun yüzde 70'i, 60 yaşın üzerinde!

Taşkent ilçesinde Selçuk Üniversitesi'ne bağlı bir yüksekokul ve öğrenci yurdu da bulunuyor. Bahçe tarımı ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ilçe halkı, yüksek rakımlı bölgede huzurlu bir yaşam sürdürüyor. Bu ilçede belediyecilik çalışmaları da dikkatleri çekiyor. Günlük 450 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, belediye ekiplerinin yemekleri vatandaşların evine kadar götürdüğünü söylüyor: 'Vatandaşımızın evine varıyor, sofrasını seriyor ve yemeğini ikram ediyoruz.'

Acar, yaptıkları bu yardımı şu sözlerle anlatıyor: 'İhtiyarına bakmayan millet zirveye çıkamaz. Hemen bir aşevini kurduk. Parası vardır ama kalkıp yapamayacak yaşlı insanlara hizmet veriyoruz. Ekonomi yönüne bakmıyoruz'