Türkiye'nin En Yaşlı İlçesi: Nüfusun Yüzde 70'i 60 Yaşın Üstünde!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.02.2026 - 16:37

Konya'nın Taşkent ilçesi, Türkiye'nin en yaşlı ilçelerinden biri oldu. Taşkent'te nüfusun yüzde 70'inin 60 yaş üstü olduğu ortaya çıktı. İlçede toplam 450 kişiye günlük 2 öğün sıcak yemek veriliyor.

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu 7 bin nüfuslu Taşkent ilçesi, Türkiye'nin en yaşlı ilçelerinden biri. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Taşkent'te özellikle belediyecelik çalışmaları dikkat çekiyor. Nüfusun büyük bölümünü orta ve üzeri yaş grubundaki vatandaşlar oluşturuyor. İlçedeki nüfusun yüzde 70'i, 60 yaşın üzerinde!

Taşkent ilçesinde Selçuk Üniversitesi'ne bağlı bir yüksekokul ve öğrenci yurdu da bulunuyor. Bahçe tarımı ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ilçe halkı, yüksek rakımlı bölgede huzurlu bir yaşam sürdürüyor. Bu ilçede belediyecilik çalışmaları da dikkatleri çekiyor. Günlük 450 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. 

Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, belediye ekiplerinin yemekleri vatandaşların evine kadar götürdüğünü söylüyor: 'Vatandaşımızın evine varıyor, sofrasını seriyor ve yemeğini ikram ediyoruz.'

Acar, yaptıkları bu yardımı şu sözlerle anlatıyor: 'İhtiyarına bakmayan millet zirveye çıkamaz. Hemen bir aşevini kurduk. Parası vardır ama kalkıp yapamayacak yaşlı insanlara hizmet veriyoruz. Ekonomi yönüne bakmıyoruz'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
