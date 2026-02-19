İstanbul'da Güneşe Aldanmayın! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Yağışı İçin Sürpriz Tarih

Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaşımı şöyle:

'Batıda ve İstanbul'da Perşembe, Cuma sıcaklık ortalama civarında. Cuma günü lodos sıcaklığı 13-14 derece seviyelerine çıkartır. Cumartesi ise sıcaklık ortalamanın altına düşer. Gece saatlerinde İstanbul genelinde KKY (Karla Karışık Yağmur) ve yükseklerde kar geçişleri olur; bu durum Pazar gününe de sarkar. Pazar günü sıcaklık 4-5 dereceye kadar düşer.

Pazartesi tekrar ortalamanın üzerine çıkarak 11-12 derece olur. Pazar akşamından itibaren ne kar ne de yağış kalır. Kar ihtimali için önümüzdeki haftaya bakacağız.'