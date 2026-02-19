İstanbul'da Güneşe Aldanmayın! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Yağışı İçin Sürpriz Tarih
İstanbul'da kar yağacak mı? Merak edilen sorunun yanıtı 18 Şubat Çarşamba günü meydana gelen sürpriz kar yağışıyla yanıtlandı. 19 Şubat Perşembe gününe güneşli havayla başlayan İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yeni kar yağışı uyarısında bulundu.
İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağış uyarısı.
