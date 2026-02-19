onedio
İstanbul'da Güneşe Aldanmayın! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Yağışı İçin Sürpriz Tarih

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2026 - 12:43

İstanbul'da kar yağacak mı? Merak edilen sorunun yanıtı 18 Şubat Çarşamba günü meydana gelen sürpriz kar yağışıyla yanıtlandı. 19 Şubat Perşembe gününe güneşli havayla başlayan İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yeni kar yağışı uyarısında bulundu.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Kış mevsiminin son ayında merak edilen konuların başında 'kar yağışı' geliyor. Kar yağacak kentler merak konusu olurken İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Şubat ayının sonlarına doğru İstanbul'da sürpriz kar yağışı meydana geldi. İstanbul'a karın ne zaman yağacağı merak edilirken 18 Şubat Çarşamba günü pek çok ilçede lapa lapa kar yağdı. Ancak İstanbullular 19 Şubat Perşembe günü  güneşli, bahar havasını karşıladı. İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den İstanbul için yeni kar yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a kar yağış uyarısı.

twitter.com

Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaşımı şöyle:

'Batıda ve İstanbul'da Perşembe, Cuma sıcaklık ortalama civarında. Cuma günü lodos sıcaklığı 13-14 derece seviyelerine çıkartır. Cumartesi ise sıcaklık ortalamanın altına düşer. Gece saatlerinde İstanbul genelinde KKY (Karla Karışık Yağmur) ve yükseklerde kar geçişleri olur; bu durum Pazar gününe de sarkar. Pazar günü sıcaklık 4-5 dereceye kadar düşer.

Pazartesi tekrar ortalamanın üzerine çıkarak 11-12 derece olur. Pazar akşamından itibaren ne kar ne de yağış kalır. Kar ihtimali için önümüzdeki haftaya bakacağız.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
