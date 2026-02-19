SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşı Alan Milyonlarca Kişiyi Uyardı
Milyonlarca emekli, maaşlarında düzenleme bekliyor. Son günlerde uzmanlar emekli olanlar arasında maaş farkını gidermek amacıyla yapılması planlanan ‘intibak’ yasasına dikkat çekiyor. Emekli maaşlarında düzenleme için intibak yasasına ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlardan biri de Özgür Erdursun. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde milyonlarca emekliyi uyardı. Erdursun, intibak düzenlemesinin ufukta görünmediğinin altını çizdi.
İntibak yasası gelecek mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı alan milyonlarca kişiyi uyardı.
emekliler için yapacakları tek şey seçim öncesi 3,5 bin zam..memur ve memur emeklilerine bir tık daha fazla zam+ bizden önce maaş alamıyordunuz hikayeleri ve... Devamını Gör