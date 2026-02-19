onedio
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşı Alan Milyonlarca Kişiyi Uyardı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşı Alan Milyonlarca Kişiyi Uyardı

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2026 - 11:10

Milyonlarca emekli, maaşlarında düzenleme bekliyor. Son günlerde uzmanlar emekli olanlar arasında maaş farkını gidermek amacıyla yapılması planlanan ‘intibak’ yasasına dikkat çekiyor. Emekli maaşlarında düzenleme için intibak yasasına ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlardan biri de Özgür Erdursun. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde milyonlarca emekliyi uyardı. Erdursun, intibak düzenlemesinin ufukta görünmediğinin altını çizdi.

İntibak yasası gelecek mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı alan milyonlarca kişiyi uyardı.

İntibak yasası gelecek mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı alan milyonlarca kişiyi uyardı.

İntibak yasası uzun süredir hükümet tarafından dillendirilen bir düzenleme. Farklı yıllarda emekli olanlar arasında maaş farkını gidermek amacıyla yapılan intibak yasası son günlerde yeniden gündeme geldi. 

Emekli maaşı hesaplama sisteminde değişiklik yapılacak mı? Özgür Erdursun, burada önemli teknik ayrım olduğunun altını çizerek intibak düzenlemesinin gelip gelmeyeceğini anlattı. SGK uzmanı Erdursun, şunları dedi:

“Yalnızca hesaplama yön­temi değiştirilirse, bu düzenleme bundan sonra emekli olacakları kapsar.Mevcut emeklilerin aylıkları değişmez.

Mevcut emeklilerin etkilenebilmesi için ayrıca bir intibak düzenlemesi gerekir. Bu da ciddi maliyet anlamına gelir.

Dolayısıyla kısa vadede kap­samlı bir intibak düzenlemesi beklentisi düşük görünüyor.'

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Özgür Erdursun, bayram ikramiyelerine dair de konuştu. 2019’da bayram ikramiyesinin bin lira olduğunu belirten Erdursun, “İkramiye neredeyse bir aylık gelir anlamına geliyordu.

Bugün en düşük tamamlanan aylık 20.000 TL iken, bayram ik­ramiyesi 4.000 TL.

Aradaki fark dramatik biçimde açılmış durumda. Bu noktada daha sistematik bir model, örneğin her iki bay­ramda birer emekli aylığı tu­tarında ödeme yapılması, gelir dengesini daha adil bir noktaya taşıyabilir.

Mevcut ekonomi politi­kası çerçevesinde bu tür bir uy­gulamanın kısa vadede gündeme gelmesi zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
c.ysfalbs

emekliler için yapacakları tek şey seçim öncesi 3,5 bin zam..memur ve memur emeklilerine bir tık daha fazla zam+ bizden önce maaş alamıyordunuz hikayeleri ve... Devamını Gör