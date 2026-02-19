SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekli Maaşı Alan Milyonlarca Kişiyi Uyardı

Özgür Erdursun, bayram ikramiyelerine dair de konuştu. 2019’da bayram ikramiyesinin bin lira olduğunu belirten Erdursun, “İkramiye neredeyse bir aylık gelir anlamına geliyordu.

Bugün en düşük tamamlanan aylık 20.000 TL iken, bayram ik­ramiyesi 4.000 TL.

Aradaki fark dramatik biçimde açılmış durumda. Bu noktada daha sistematik bir model, örneğin her iki bay­ramda birer emekli aylığı tu­tarında ödeme yapılması, gelir dengesini daha adil bir noktaya taşıyabilir.

Mevcut ekonomi politi­kası çerçevesinde bu tür bir uy­gulamanın kısa vadede gündeme gelmesi zor görünüyor” ifadelerini kullandı.