Sigara Zamları Devam Ediyor: BAT Grubu Sigaralarına da Zam Geldi

Türkiye’de sigara zamları peş peşe geldi. BAT sigara grubu da Philip Morris ve JTI gibi sigaralara zam yaptı. BAT grubunda en ucuz sigara 100 lira olurken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 115 lira oldu. Sigaraya gelen zamlar 19 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.