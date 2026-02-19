onedio
Sigara Zamları Devam Ediyor: BAT Grubu Sigaralarına da Zam Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2026 - 08:06

Türkiye’de sigara zamları peş peşe geldi. BAT sigara grubu da Philip Morris ve JTI gibi sigaralara zam yaptı. BAT grubunda en ucuz sigara 100 lira olurken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 115 lira oldu. Sigaraya gelen zamlar 19 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

Sigara fiyatlarında yaşanan zam furyası devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI ve Philip Morris’ten sonra BAT grubu sigaralarına da zam geçişi olduğunu açıkladı.

Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte BAT grubunda en ucuz sigara 100 lira oldu. Grubun en pahalı sigarası ise 115 lira oldu.

