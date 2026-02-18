Salatalık Bir Ülkede "Yeni Altın" Olarak Anılmaya Başladı!
Rusya'da salatalığın fiyatı iki katına çıktı. Independent'ın haberine göre, resmi istatistiklere göre salatalık fiyatı yalnızca birkaç ay içerisinde iki katına çıktı. Halk arasında salatalık fiyatlarına tepkiler ise artıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar, salatalık fiyatının iki katına değil, üç-dört katına çıktığı yönünde.
Rusya'da salatalık "yeni altın" oldu.
