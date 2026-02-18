onedio
Salatalık Bir Ülkede "Yeni Altın" Olarak Anılmaya Başladı!

18.02.2026 - 21:23

Rusya'da salatalığın fiyatı iki katına çıktı. Independent'ın haberine göre, resmi istatistiklere göre salatalık fiyatı yalnızca birkaç ay içerisinde iki katına çıktı. Halk arasında salatalık fiyatlarına tepkiler ise artıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar, salatalık fiyatının iki katına değil, üç-dört katına çıktığı yönünde.

Kaynak

Rusya'da salatalık "yeni altın" oldu.

Independent'ın haberine göre, Rus salatalarının ve yemeklerinin vazgeçilmezi olan salatalık fiyatında dramatik artış yaşandı. Resmi rakamlara göre salatalık fiyatının iki kat arttığı söylense de sosyal medyada yapılan yorumlar salatalığın fiyatının en az üç dört kat arttığı yönünde. 

Aralık 2025’ten bu yana fiyatı iki katına çıktığı söylenen salatalığın kilosu ortalama 300 rubleden (yaklaşık 172 lira) satılıyor. Yeni fiyatlar, bu yılın sonlarında parlamento seçimleriyle karşı karşıya kalacak olan iktidardaki Birleşik Rusya Partisi de dahil olmak üzere siyasetçilerden ve halktan gelen tepkilere neden oldu. 

Bakanlık, salatalık fiyatlarındaki artışı mevsime bağladı, ‘Sadece Rusya Partisi’nden Sergei Mironov salatalık fiyatlarındaki ciddi artışı mevsime bağlayan bakanlık açıklamasına tepki gösterdi;

“Bu kış dükkanlarımızda yeni bir ‘lezzet’ ortaya çıktı: Salatalık. Geçen yılki ‘altın’ patatesler için aynı açıklamayı yapmışlardı. Şimdi de ‘altın yaldızlı’ salatalık için bu açıklamayı kullanıyorlar. Ne yapmalı insanlar? En temel gıda malzemelerini alamayacaklarını mı kabullenmeli?” dedi.

