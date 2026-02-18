Sahurda Bunu Yapanın Başı Ağrımıyor: Oruçta Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesen Yöntemler!

Oruçluyken baş ağrısının bir numaralı sebebi dehidrasyondur (yani vücudun susuz kalması). Ayrıca eğer her gün düzenli kahve veya çay içiyorsanız, vücudunuz kafein yoksunluğu nedeniyle de ağrı sinyali verebilir. Uzun süre aç kalmak, susuz kalmak ve kafein eksikliği baş ağrısına neden olabilir. Ayrıca sahurdaki ve iftardaki bazı alışkanlarımız da baş ağrısını tetikleyebilir.

Neyse ki baş ağrısını önlemek için yapabileceğiniz bazı yöntemler var!