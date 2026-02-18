onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sahurda Bunu Yapanın Başı Ağrımıyor: Oruçta Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesen Yöntemler!

Sahurda Bunu Yapanın Başı Ağrımıyor: Oruçta Baş Ağrısını Bıçak Gibi Kesen Yöntemler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.02.2026 - 17:35

Ramazan ayında baş ağrısı, genellikle vücudun rutinindeki ani değişimlere (susuzluk, kafein eksikliği, kan şekeri düşmesi) verdiği doğal bir tepkidir. Fakat oruçluyken ilaç alınmayacağı için baş ağrısı da uzun süre boyunca devam edebilir. Neyse ki Ramazan'da baş ağrısını azaltmak için birçok yöntem var! Ramazan'ı daha konforlu geçirmek için hem sahurda hem de iftarda uygulayabileceğiniz bazı yöntemler oldukça etkili olabilir.

Peki Ramazan'da oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer, baş ağrısı nasıl engellenir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan'da neden başımız ağrır?

Ramazan'da neden başımız ağrır?

Oruçluyken baş ağrısının bir numaralı sebebi dehidrasyondur (yani vücudun susuz kalması). Ayrıca eğer her gün düzenli kahve veya çay içiyorsanız, vücudunuz kafein yoksunluğu nedeniyle de ağrı sinyali verebilir. Uzun süre aç kalmak, susuz kalmak ve kafein eksikliği baş ağrısına neden olabilir. Ayrıca sahurdaki ve iftardaki bazı alışkanlarımız da baş ağrısını tetikleyebilir.

Neyse ki baş ağrısını önlemek için yapabileceğiniz bazı yöntemler var!

Oruçluyken baş ağrısı yaşamamak için dikkat etmeniz gereken noktalar!

Oruçluyken baş ağrısı yaşamamak için dikkat etmeniz gereken noktalar!

Yeterince Sıvı Alın

  • Suyu birden değil, zamana yayarak tüketin. Hedefiniz iftar ve sahur arasında 2-2.5 litre olmalı.

  • Sadece su yeterli olmayabilir; mineral kaybını önlemek için iftardan sonra bir bardak maden suyu içmek faydalıdır.

Kafein Bağımlılığını Kademeli Olarak Azaltın

  • Eğer her gün düzenli kahve veya çay içiyorsanız, vücudunuz kafein yoksunluğu nedeniyle ağrı sinyali verebilir. Ramazan başlamadan birkaç gün önce kafeini azaltmak en iyisidir.

Sahuru Atlamayın

  • Sahura kalkmamak, açlık süresini uzatarak kan şekerinizin (hipoglisemi) aşırı düşmesine ve şiddetli baş ağrılarına neden olur. Sahurda tam buğday ekmeği, yulaf gibi kan şekerini yavaş yükselten gıdalar tüketin.

Uyku Düzenine Dikkat Edin

  • Ramazan'da uyku düzeninin bozulması sinir sistemini hassaslaştırır. Mümkünse gün içinde 20-30 dakikalık bir öğle uykusu sinir sisteminizi dinlendirir. İftardan hemen sonra uyumak yerine, sindirim için biraz bekleyip kaliteli bir gece uykusu çekmeye çalışın.

Peki baş ağrısını önlemek için sahurda neler yiyebilirsiniz?

Kan şekerinin hızla düşmesi (hipoglisemi), özellikle orucun son saatlerinde şiddetli baş ağrılarına neden olur. Bu nedenle aşağıdaki noktalara dikkat etmenizde fayda var!

  • Beyaz Ekmeği Tercih Etmeyin: Beyaz ekmek veya şekerli gıdalar kan şekerini aniden fırlatıp hızla düşürür. Bunun yerine tam buğday, çavdar ekmeği veya yulaf ezmesi tüketin.

  • Protein Desteği Alın: Yumurta, sahurun olmazsa olmazıdır. Protein, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini uzatır ve şekerin dengeli kalmasını sağlar.

  • Tuz ve Baharattan Kaçının: Salam, sosis, aşırı tuzlu peynir ve baharatlı sucuklardan kaçının. Bunlar susuzluğu tetikleyerek damarların büzülmesine neden olur.

  • Çay/Kahveyi Azaltın: Sahurda içilen çay veya kahve, diüretik (idrar söktürücü) etkisiyle vücudunuzdaki suyu hızla atmanıza neden olur. Eğer içecekseniz çok açık bir çay ve yanında mutlaka ekstra bir bardak su tercih edin.

  • Ceviz, çiğ badem veya bir adet muzla magnezyum desteği alın: Magnezyum eksikliği, migren ve gerilim tipi baş ağrılarının tetikleyicisidir. Sahurda 2-3 adet ceviz, birkaç adet çiğ badem veya bir küçük muz tüketmek, sinir sisteminizi sakinleştirerek baş ağrısı riskini minimize eder.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın