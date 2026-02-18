Ramazan'da İlk Oruç Tartışmasına Astrolog Dinçer Güner de Katıldı

Astrolog Dinçer Güner'in paylaşımı şöyle oldu:

'Eskiler oruç icin kalkmak için Ay'ı görmek (hilal) gerek demişler. Sanırım burada bir karışıklık var. Ay'in görülmesi için - Ay'ın Güneş'ten minimum 7-8 derece uzaklaşması gerek. Yani yakınlıktan kurtulma hali.

Bu uzaklıkta bu sabah saat 7 civarına ulasacak.

Sahura Çarşambayı - Perşembeye bağlayan gece kalkılacak. Bu sayede Ay ile Güneş arasındaki mesafede 20 derece civarı olacak ve Ay'da görünmüş olacak.

Ben işin tamamen teknik Ay-Güneş mesafesinden yola çıkarak açıkladım.'