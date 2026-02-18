Ramazan'da İlk Oruç Tartışmasına Astrolog Dinçer Güner de Katıldı
Körfez ülkelerinde 2026 Ramazan Ayı’nın başlangıcı 18 Şubat Çarşamba olarak belirlendi. Türkiye’de ise ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Peki bu farklılık neden kaynaklanıyor?
Ramazan Ayı’nın başlangıcı için hilalin gözükmesi gerekiyor. Körfez ülkelerinde hilal görülürken “Ramazan ne zaman?”sorusu tartışma yarattı. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu tartışmaya dair bir açıklama yaptı. Ramazan’da ilk oruç tartışmasına katılan isimlerden biri de astrolog Dinçer Güner oldu.
2026 Ramazan için ilk orucun ne zaman tutulacağı tartışmaları beraberinde getirdi.
Ramazan'da ilk oruç tartışmasına astrolog Dinçer Güner de katıldı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
