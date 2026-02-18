onedio
Ramazan'da İlk Oruç Tartışmasına Astrolog Dinçer Güner de Katıldı

Dilara Şimşek
18.02.2026 - 16:37

Körfez ülkelerinde 2026 Ramazan Ayı’nın başlangıcı 18 Şubat Çarşamba olarak belirlendi. Türkiye’de ise ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Peki bu farklılık neden kaynaklanıyor? 

Ramazan Ayı’nın başlangıcı için hilalin gözükmesi gerekiyor. Körfez ülkelerinde hilal görülürken “Ramazan ne zaman?”sorusu tartışma yarattı. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu tartışmaya dair bir açıklama yaptı. Ramazan’da ilk oruç tartışmasına katılan isimlerden biri de astrolog Dinçer Güner oldu.

2026 Ramazan için ilk orucun ne zaman tutulacağı tartışmaları beraberinde getirdi.

Körfez ülkeleri Ramazan’ın ilk günü olarak 18 Şubat gününü açıklamıştı. Türkiye ve pek çok ülkede ise 2026 Ramazan ayı 19 Ocak Perşembe günü başlayacak. 

Tarihlerin farklı olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ramazan ayının 18 Şubat Çarşamba günü olduğunu ve bugün oruç tutulması gerektiğini kaydetti. 

Diyanet’ten ise şu açıklama yapıldı:

“Şer‘î ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda; 1447 (2026) yılı Ramazan ayı hilalinin, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hâle geleceği tespit edilmiştir. Hilalin görülebilirlik anı Türkiye saatiyle 06.42’dir.

Bu doğrultuda, 19 Şubat 2026 Perşembe günü 1447/2026 yılı Ramazan ayının birinci günü olacaktır.”

Ramazan'da ilk oruç tartışmasına astrolog Dinçer Güner de katıldı.

Astrolog Dinçer Güner'in paylaşımı şöyle oldu:

'Eskiler oruç icin kalkmak için Ay'ı görmek (hilal) gerek demişler. Sanırım burada bir karışıklık var. Ay'in görülmesi için - Ay'ın Güneş'ten minimum 7-8 derece uzaklaşması gerek. Yani yakınlıktan kurtulma hali. 

Bu uzaklıkta bu sabah saat 7 civarına ulasacak.

Sahura Çarşambayı - Perşembeye bağlayan gece kalkılacak. Bu sayede Ay ile Güneş arasındaki mesafede 20 derece civarı olacak ve Ay'da görünmüş olacak.

Ben işin tamamen teknik Ay-Güneş mesafesinden yola çıkarak açıkladım.'

