Zincir Market Raflarında Şoke Eden Görüntü: Tarihi 10 Ay Geçmiş Ürünler Bulundu

Zincir Market Raflarında Şoke Eden Görüntü: Tarihi 10 Ay Geçmiş Ürünler Bulundu

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
18.02.2026 - 15:59

İstanbul Avcılar’da yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 10 ay geçen ürünler bulundu. Son kullanma tarihi geçen ve ambalajı bozulan ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Tarihi geçen gıda maddeleri torbalar içine konularak İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gönderildi.

Raflarda tarihi 10 ay geçmiş ürünler bulundu.

Raflarda tarihi 10 ay geçmiş ürünler bulundu.

Avcılar Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Denizköşkler Mahallesi’ndeki bir zincir markette denetim yaptı. Denetimde dondurucuda bulunan çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu. Levrekten, lahmacuna, mantıdan pastaya kadar çok sayıda gıda maddesinin dondurucuya üst üste konulması ortaya çıktı. 

Balık gibi gıda maddelerinin ayrı bir bölümde muhafaza edilmesi gerekirken, hem bu şartlara uyulmadığı hem de ürünlerin son tüketim tarihinin üzerinden 3 ay geçtiği belirlendi. 

Zabıta Amiri Osman Mutlu, ' Çok sayıda insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek şekilde hem ambalajı bozulmuş hem de son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ettik. Ürünleri siyah poşete koyup mühürledik ardından tutanaklarımızı tutup İlçe Tarım Müdürlüğü'ne sevki yapılacaktır ' diye konuştu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
