Uzan Ailesi Fransa’da Köşeye Sıkıştı: TMSF’nin 19 Milyon Dolarlık Alacağı Tahsil Edilecek
Türkiye’de yaklaşık 17,4 milyar dolar kamu zararına neden olduğu tahmin edilen Cem Uzan, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Türkiye’ye giremiyor. Fransa’da mahkeme, Türk mahkemelerindeki kararın geçerli olduğuna hükmetmiş ve Cem Uzan’a ait bir kasaya el konulmuştu. Cem Uzan’ın üst mahkemeye taşıdığı olayda karar açıklandı. Paris İstinaf Mahkemesi, Türk mahkemelerinin kararının geçerli olduğuna hükmederek yaklaşık 19 milyon dolarlık borcun tahsiline karar verdi.
Kaynak: NTV
Uzan ailesinin sahibi olduğu İmar Bankası yolsuzluğu nedeniyle 6,5 milyar dolar kamu zararı oluşmuştu. Oluşan zararın bugünkü kurlarla tahmini değeri ise 17,4 milyar dolar.
19 milyon dolarlık tahsilat yapılacak.
