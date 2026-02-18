onedio
Uzan Ailesi Fransa’da Köşeye Sıkıştı: TMSF’nin 19 Milyon Dolarlık Alacağı Tahsil Edilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2026 - 14:30

Türkiye’de yaklaşık 17,4 milyar dolar kamu zararına neden olduğu tahmin edilen Cem Uzan, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Türkiye’ye giremiyor. Fransa’da mahkeme, Türk mahkemelerindeki kararın geçerli olduğuna hükmetmiş ve Cem Uzan’a ait bir kasaya el konulmuştu. Cem Uzan’ın üst mahkemeye taşıdığı olayda karar açıklandı. Paris İstinaf Mahkemesi, Türk mahkemelerinin kararının geçerli olduğuna hükmederek yaklaşık 19 milyon dolarlık borcun tahsiline karar verdi.

Uzan ailesinin sahibi olduğu İmar Bankası yolsuzluğu nedeniyle 6,5 milyar dolar kamu zararı oluşmuştu. Oluşan zararın bugünkü kurlarla tahmini değeri ise 17,4 milyar dolar.

NTV’de yer alan habere göre Cem Uzan, Fransa’daki mahkemeden de istediğini bulamadı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), Uzan Grubu’nun yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa’da yürüttüğü dava kapsamında, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Cem Cengiz Uzan ve Murat Hakan Uzan aleyhine verdiği kararın Fransa’da tanınması ve icrası talep edilmişti. Paris Adli Mahkemesi (Tribunal Judiciaire de Paris) daha önce söz konusu kararın tenfizine hükmetmişti.

Uzanlar bu kararı Paris İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak mahkeme, 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla istinaf başvurusunu reddetti. Kararda, TMSF’nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerinin yerine getirildiği vurgulandı.

19 milyon dolarlık tahsilat yapılacak.

Kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 avro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı.

Uzanlar, kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde Fransız Yüksek Mahkemesi’ne (Cour de Cassation) temyiz başvurusunda bulunabilecek. Ancak olası temyiz başvurusu, faizleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon ABD doları tutarındaki alacağın icrasını durduramayacak.

