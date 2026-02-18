Uzan Ailesi Fransa’da Köşeye Sıkıştı: TMSF’nin 19 Milyon Dolarlık Alacağı Tahsil Edilecek

Kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 ABD doları, 1 milyon 667 bin 948,70 avro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı.

Uzanlar, kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde Fransız Yüksek Mahkemesi’ne (Cour de Cassation) temyiz başvurusunda bulunabilecek. Ancak olası temyiz başvurusu, faizleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon ABD doları tutarındaki alacağın icrasını durduramayacak.