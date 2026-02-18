Terörsüz Türkiye Raporu Komisyonda Kabul Edildi: 47 Milletvekili Evet Oyu Kullandı
'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor, 47 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
Kamuoyunun merakla beklediği “Terörsüz Türkiye” raporu komisyondan geçti.
Raporu Şeyh Sait Meydanı'nda MHP'ye okutun da alem milliyetçi görsün. İsme değil hizmete baktığını söyleyen Diyarbakır valiliği Öcalan adını bir yere verecek... Devamını Gör
