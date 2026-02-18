onedio
Terörsüz Türkiye Raporu Komisyonda Kabul Edildi: 47 Milletvekili Evet Oyu Kullandı

Terörsüz Türkiye Raporu Komisyonda Kabul Edildi: 47 Milletvekili Evet Oyu Kullandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2026 - 14:07

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor, 47 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Kamuoyunun merakla beklediği “Terörsüz Türkiye” raporu komisyondan geçti.

Kamuoyunun merakla beklediği “Terörsüz Türkiye” raporu komisyondan geçti.

“Terörsüz Türkiye” raporu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği komisyonun 21. toplantısında 47 milletvekilinin oyu ile kabul edildi. Komisyonda bulunan 2 milletvekili ret oyu verdi, 1 milletvekili ise çekimser kaldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Buna göre rapor 60 sayfa ve 7 bölümden oluşuyor:

  • Birinci bölümde komisyonun çalışmaları

  • İkinci bölümde komisyonun temel hedefleri

  • Üçüncü bölümde Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri ve kardeşlik hukuku

  • Dördüncü bölümde komisyonda dinlenen kişilerin analizleri

  • Beşinci bölümde PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması süreci

  • Altıncı bölümde sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri

  • Yedinci bölümde demokratikleşmeye yönelik öneriler yer alıyor.

