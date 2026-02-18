Uluabat Gölü’nde Yazın Araç Park Edilen Yerler Yeni Yağışlarla Sular Altında Kaldı
Türkiye’de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında gelen ve yaz aylarında baraj doluluk oranları sıfıra inen Bursa’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajları yeniden doldurdu. Kentte bulunan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Uluabat Gölü’nde de su seviyesi yükseldi. Yaz aylarında suların çekilmesiyle göle araçlar park edilir hâle gelmişti. Araçların park edildiği köprünün altından yeniden balıkçı kayıkları geçmeye başladı.
Bursa’da bulunan Türkiye’nin en büyük 9’uncu gölü Uluabat Gölü, uluslararası sözleşme ile koruma altına alınmıştı.
Yağışlar sonrasında gölde su seviyesi yeniden yükseldi.
Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan Uluabat Gölü’nde su seviyesinin artması uzmanları sevindirdi.
