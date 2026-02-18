onedio
Uluabat Gölü’nde Yazın Araç Park Edilen Yerler Yeni Yağışlarla Sular Altında Kaldı

Uluabat Gölü'nde Yazın Araç Park Edilen Yerler Yeni Yağışlarla Sular Altında Kaldı

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2026 - 13:08

Türkiye’de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında gelen ve yaz aylarında baraj doluluk oranları sıfıra inen Bursa’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajları yeniden doldurdu. Kentte bulunan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Uluabat Gölü’nde de su seviyesi yükseldi. Yaz aylarında suların çekilmesiyle göle araçlar park edilir hâle gelmişti. Araçların park edildiği köprünün altından yeniden balıkçı kayıkları geçmeye başladı.

Bursa’da bulunan Türkiye’nin en büyük 9’uncu gölü Uluabat Gölü, uluslararası sözleşme ile koruma altına alınmıştı.

Bursa'da bulunan Türkiye'nin en büyük 9'uncu gölü Uluabat Gölü, uluslararası sözleşme ile koruma altına alınmıştı.

Plankton ve dip canlıları, sucul bitkiler, balık ve kuş popülasyonu açısından Türkiye'nin en zengin göllerinden olan Uluabat Gölü, 1998'de dönemin Çevre Bakanlığı tarafından uluslararası öneme sahip sulak alan ilan edilerek Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alındı.

Tarımsal sulama, kuraklık ve iklim krizi nedeniyle gölde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak yaşanan çekilme, uydu görüntülerine yansıdı. Balıkçı kayıklarının ve gölde gezinti yapmak isteyen yerli ve yabancı turistleri taşıyan motorların altından geçtiği göl üzerine kurulu köprünün altı, araç park alanı olarak kullanıldı.

Yağışlar sonrasında gölde su seviyesi yeniden yükseldi.

Yağışlar sonrasında gölde su seviyesi yeniden yükseldi.

Son günlerdeki yağışlarla Uluabat Gölü’ndeki su seviyesi yaklaşık 5 metre yükselirken, suların çekildiği dönemde araçların park alanı olan köprü altı da tekrar suyla kaplandı. Göl üzerinde kurulu bulunan, balıkçıları ve turistleri taşıyan köprünün altından yeniden kayıklar geçmeye başlarken, alçak seviyedeki yerleşim yerlerinde ise su baskınları yaşandı.

Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan Uluabat Gölü’nde su seviyesinin artması uzmanları sevindirdi.

Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan Uluabat Gölü'nde su seviyesinin artması uzmanları sevindirdi.

Uluabat Gölü’nün değerine dikkat çeken BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, “Uluabat Gölü’nün sığ olması doğal özelliği. Uluabat Gölü 3-4 metre derinliğe sahip sığ bir göl. Özelliği bu şekilde. Bu sebepten dolayı zaten kendine ait bir hidrojeolojisi var, kendine ait bir ekolojik sistemi var. Bu nedenle de Ramsar Sözleşmesi’yle koruma altına alınmış bir sulak alan. Burada gerek sazlıklar, gerek biyoçeşitlilik, gerekse de göçmen kuşların güzergâhı açısından baktığımızda pek çok kuşa ev sahipliği yapan bir yer. Bu özelliği sebebiyle de ötrofikasyon dediğimiz, özellikle yaz aylarında ya da aşırı besin gelmesi durumunda alg patlamasına sebep olabilir. Dolayısıyla kuraklık baskısı altında olan gölün yağışlarla birlikte su seviyesinin artması oldukça sevindirici bir gelişme. Bu aynı zamanda kuraklık baskısını azaltma hem de kaybedilen ekolojik fonksiyonların tekrar kazanılması anlamında göl için oldukça kıymetli.” ifadelerini kullandı.

