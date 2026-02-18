Uluabat Gölü’nde Yazın Araç Park Edilen Yerler Yeni Yağışlarla Sular Altında Kaldı

Plankton ve dip canlıları, sucul bitkiler, balık ve kuş popülasyonu açısından Türkiye'nin en zengin göllerinden olan Uluabat Gölü, 1998'de dönemin Çevre Bakanlığı tarafından uluslararası öneme sahip sulak alan ilan edilerek Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alındı.

Tarımsal sulama, kuraklık ve iklim krizi nedeniyle gölde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak yaşanan çekilme, uydu görüntülerine yansıdı. Balıkçı kayıklarının ve gölde gezinti yapmak isteyen yerli ve yabancı turistleri taşıyan motorların altından geçtiği göl üzerine kurulu köprünün altı, araç park alanı olarak kullanıldı.