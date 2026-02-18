Üniversitelerde Tarihi Değişiklikler! Bazı Bölümler 3 Yıla Düşürülüyor: 20 Günlük Staj Kalkıyor!

Mevcut sistemde sembolik hale gelen 20 günlük kısa süreli stajların yerine, öğrencilerin en az bir tam dönemlerini sektörde geçirecekleri 'iş yerinde mesleki eğitim' modeline geçiliyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından CNN TÜRK TV’de paylaşılan detaylara göre, özellikle ön lisans programlarında uygulanması beklenen '3+1' sistemiyle öğrenciler, dört dönemlik eğitimlerinin bir sömestrini tamamen iş başında tamamlayacak. Bazı spesifik programlarda ise bu sürenin iki döneme çıkarılarak '2+2' şeklinde uygulanması ve gençlerin iş hayatına çok daha erken entegre edilmesi hedefleniyor.

Yeni dönemde masadaki en radikal değişikliklerden biri de bazı lisans bölümlerinde eğitim süresinin üç yıla indirilmesi konusu oluşturuyor. Bu konuda bakanlıklar, sendikalar ve ilgili meslek kuruluşlarıyla görüş alışverişine devam eden YÖK, eğitimin kalitesinden ödün vermeden süreci daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Pilot bölge olarak seçilen yedi ilde ilk uygulamaların başlatılacağı ve en az bir yıllık izleme sürecinin ardından sistemin genele yayılacağı belirtiliyor. Mevcut staj modelinden ne işverenlerin ne de öğrencilerin verim alabildiğini vurgulayan yetkililer, bu adımla birlikte teorik bilginin sahada üretim ve hizmetle birleşmesini, böylece diplomanın iş dünyasında doğrudan bir karşılık bulmasını hedefliyor.

Öte yandan bu yıl özel üniversitelerde de kontenjan kısıtlama yapılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulamasının bu yıl itibarıyla vakıf üniversiteleri için de geçerli olacağını belirtti.