Üniversitelerde Tarihi Değişiklikler! Bazı Bölümler 3 Yıla Düşürülüyor: 20 Günlük Staj Kalkıyor!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite eğitiminde devrim niteliğinde bir düzenlemeye giderek klasik 20 günlük staj dönemini sona erdiriyor. Öğrencilerin mezun olmadan iş dünyasına tam adaptasyonunu hedefleyen yeni modelde, eğitimin bir bölümü doğrudan fabrikada veya ofiste geçecek; bazı bölümlerde ise toplam eğitim süresinin üç yıla düşürülmesi planlanıyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin mesleki pratiklerini güçlendirmek ve mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini hızlandırmak amacıyla eğitim sisteminde köklü bir yapılandırma başlatıyor.
