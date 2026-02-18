onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Üniversitelerde Tarihi Değişiklikler! Bazı Bölümler 3 Yıla Düşürülüyor: 20 Günlük Staj Kalkıyor!

Üniversitelerde Tarihi Değişiklikler! Bazı Bölümler 3 Yıla Düşürülüyor: 20 Günlük Staj Kalkıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2026 - 12:10

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite eğitiminde devrim niteliğinde bir düzenlemeye giderek klasik 20 günlük staj dönemini sona erdiriyor. Öğrencilerin mezun olmadan iş dünyasına tam adaptasyonunu hedefleyen yeni modelde, eğitimin bir bölümü doğrudan fabrikada veya ofiste geçecek; bazı bölümlerde ise toplam eğitim süresinin üç yıla düşürülmesi planlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin mesleki pratiklerini güçlendirmek ve mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini hızlandırmak amacıyla eğitim sisteminde köklü bir yapılandırma başlatıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin mesleki pratiklerini güçlendirmek ve mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini hızlandırmak amacıyla eğitim sisteminde köklü bir yapılandırma başlatıyor.

Mevcut sistemde sembolik hale gelen 20 günlük kısa süreli stajların yerine, öğrencilerin en az bir tam dönemlerini sektörde geçirecekleri 'iş yerinde mesleki eğitim' modeline geçiliyor. 

YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından CNN TÜRK TV’de paylaşılan detaylara göre, özellikle ön lisans programlarında uygulanması beklenen '3+1' sistemiyle öğrenciler, dört dönemlik eğitimlerinin bir sömestrini tamamen iş başında tamamlayacak. Bazı spesifik programlarda ise bu sürenin iki döneme çıkarılarak '2+2' şeklinde uygulanması ve gençlerin iş hayatına çok daha erken entegre edilmesi hedefleniyor.

Yeni dönemde masadaki en radikal değişikliklerden biri de bazı lisans bölümlerinde eğitim süresinin üç yıla indirilmesi konusu oluşturuyor. Bu konuda bakanlıklar, sendikalar ve ilgili meslek kuruluşlarıyla görüş alışverişine devam eden YÖK, eğitimin kalitesinden ödün vermeden süreci daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Pilot bölge olarak seçilen yedi ilde ilk uygulamaların başlatılacağı ve en az bir yıllık izleme sürecinin ardından sistemin genele yayılacağı belirtiliyor. Mevcut staj modelinden ne işverenlerin ne de öğrencilerin verim alabildiğini vurgulayan yetkililer, bu adımla birlikte teorik bilginin sahada üretim ve hizmetle birleşmesini, böylece diplomanın iş dünyasında doğrudan bir karşılık bulmasını hedefliyor.

Öte yandan bu yıl özel üniversitelerde de kontenjan kısıtlama yapılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulamasının bu yıl itibarıyla vakıf üniversiteleri için de geçerli olacağını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
12
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın