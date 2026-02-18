onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fırtına ve Yoğun Yağış Sonrası Gemlik'te Deniz İle Kara Birleşti

Fırtına ve Yoğun Yağış Sonrası Gemlik'te Deniz İle Kara Birleşti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2026 - 13:00

Bursa’nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar ve yağışın etkisiyle yüksek dalgalar deniz ile karayı birleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kurşunlu Sahili'nde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti. Yayalar yürüyüş yoluna yaklaşamazken, araçlar kontrollü ilerledi. Sahilde denizle karanın birleştiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın