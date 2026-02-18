onedio
Galatasaray'ın Juventus Galibiyeti İçin "Tecavüz" Benzetmesi Yapan Yorumcu Gökhan Dinç'e Tepki Yağdı

18.02.2026 - 11:54

Galatasaray İtalyan ekibi Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle son 16 turunun kapılarını araladı. Sarı kırmızılıların geri dönüşü oynadığı baskılı oyun otoriteler tarafından beğenildi. Maç Avrupa spor basını manşetlerinde de kendine geniş yer buldu. Ülkemizde de spor yorumcuları bu Avrupa zaferini kendilerince yorumladı. Ancak spor yorumcusu Gökhan Dinç maç esnasında yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.

Dinç'in maç sonu yaptığı benzetme şöyle;

Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

Galatasaray taraftarları da paylaşıma tepkiliydi.

Diğer tepkiler şöyle;

👇

👇

👇

