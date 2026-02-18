Galatasaray'ın Juventus Galibiyeti İçin "Tecavüz" Benzetmesi Yapan Yorumcu Gökhan Dinç'e Tepki Yağdı
Galatasaray İtalyan ekibi Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle son 16 turunun kapılarını araladı. Sarı kırmızılıların geri dönüşü oynadığı baskılı oyun otoriteler tarafından beğenildi. Maç Avrupa spor basını manşetlerinde de kendine geniş yer buldu. Ülkemizde de spor yorumcuları bu Avrupa zaferini kendilerince yorumladı. Ancak spor yorumcusu Gökhan Dinç maç esnasında yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dinç'in maç sonu yaptığı benzetme şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.
Galatasaray taraftarları da paylaşıma tepkiliydi.
Diğer tepkiler şöyle;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın