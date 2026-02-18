Real Madrid’in Yıldızı Vinicius Junior’a Benfica Oyuncusu Prestianni Tarafından Irkçılık Yapıldı

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelen Real Madrid, karşılaşmayı Vinicius Junior’un tek golüyle kazandı. İkinci yarının hemen başında Vinicius Junior ağları bulurken, sonrasında Benfica’nın Arjantinli oyuncusu Prestianni tarafından ırkçılığa uğradı. Vinicius Junior’a “maymun” diyen ve “kokuyorsun” işareti yapan Prestianni sarı kart gördü. Vinicius Junior ise uzun süre oynamayı reddetti ve karşılaşma yaklaşık 15 dakikalık aradan sonra yeniden başladı. Kylian Mbappe ise Prestianni’ye oyun devam ederken, “Sen ırkçı bir p….” ifadelerini kullandı. Mbappe maç sonu yaptığı açıklamada Prestianni’nin özür bile dilemediğini ve oyuncunun bir daha kesinlikle Şampiyonlar Ligi’nde oynamaması gerektiğini söyledi.