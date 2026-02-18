onedio
Real Madrid’in Yıldızı Vinicius Junior’a Benfica Oyuncusu Prestianni Tarafından Irkçılık Yapıldı

Real Madrid'in Yıldızı Vinicius Junior'a Benfica Oyuncusu Prestianni Tarafından Irkçılık Yapıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2026 - 08:49

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelen Real Madrid, karşılaşmayı Vinicius Junior’un tek golüyle kazandı. İkinci yarının hemen başında Vinicius Junior ağları bulurken, sonrasında Benfica’nın Arjantinli oyuncusu Prestianni tarafından ırkçılığa uğradı. Vinicius Junior’a “maymun” diyen ve “kokuyorsun” işareti yapan Prestianni sarı kart gördü. Vinicius Junior ise uzun süre oynamayı reddetti ve karşılaşma yaklaşık 15 dakikalık aradan sonra yeniden başladı. Kylian Mbappe ise Prestianni’ye oyun devam ederken, “Sen ırkçı bir p….” ifadelerini kullandı. Mbappe maç sonu yaptığı açıklamada Prestianni’nin özür bile dilemediğini ve oyuncunun bir daha kesinlikle Şampiyonlar Ligi’nde oynamaması gerektiğini söyledi.

Benfica ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yaşanan ırkçılık olayı kameralar tarafından kaydedildi.

Benfica ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yaşanan ırkçılık olayı kameralar tarafından kaydedildi.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede Real Madrid, 50. dakikada Vinicius Junior’un harika golüyle öne geçti. Karşılaşmada ne olduysa bu golden sonra oldu.

Vinicius Junior, abartılı sevinç nedeniyle sarı kart görürken birden oyunu bıraktı ve yedek kulübesine gitti. Mbappe, Prestianni’nin Vinicius Junior’a 5 kez “maymun” dediğini söyledi. Ayrıca Prestianni’nin “kokuyorsun” işareti yaptığı da kameralar tarafından kaydedildi.

Irkçılığa maruz kalan Vinicius Junior oynamayı reddederken, karşılaşma yaklaşık 15 dakika durdu.

İşte yaşanan ırkçılık anı 👇

Mbappe’den Prestianni’ye küfürlü tepki 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
