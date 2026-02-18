Spor Yazarları, Tarihe Geçen Galatasaray - Juventus Maçını Yorumladı: "JuvenTUŞ Oldu!"
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı İtalyan devi Juventus’u 5-2’lik tarihe geçen bir skorla yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Sarı kırmızılı takımın tarihe geçen galibiyeti sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Türkiye’de de spor yazarlarının bugünkü en büyük gündemi, Galatasaray’ın Juventus karşısında aldığı 5 gollü galibiyet oldu.
İşte bazı spor yazarlarının köşelerinde kaleme aldığı yazılardan bölümler:
Murat Özbostan (SABAH): "Boşuna Avrupa markası olmamış"
Cem Dizdar (FANATİK): "Süper Lig rahatlığında!"
Uğur Meleke (HÜRRİYET): "Doğru rotasyonun zaferi!"
Bülent Timurlenk(SABAH): "JuvenTUŞ oldu"
Serkan Akcan (FANATİK): "Çizmeyi aştı"
Levent Tüzemen (SABAH): "Unutulmaz akşam"
Osman Şenher (MİLLİYET): "Her şey mükemmeldi"
