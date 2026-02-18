Spor Yazarları, Tarihe Geçen Galatasaray - Juventus Maçını Yorumladı: "JuvenTUŞ Oldu!"

“Kolay değil, Juventus gibi bir dev karşısında devreyi geride kapatacaksın, ikinci yarı dört gol atacaksın. Bu her babayiğidin başaracağı bir şey değil. Galatasaraylı futbolcularda bu sene Avrupa kupalarında başarılı olacağız inancı var. Bu inanç teknik direktörde var, taraftarda var... Siz Süper Lig’de oynanan maçları ölçü olarak almayın. Burada hafta başı başlıyor, hafta sonu bitinceye kadar sarı-kırmızılılar hakkında her türlü kötü şey söyleniyor. Futbolcuların bunları ciddiye almadıkları belli.

Lang’ın transferinde bile yönetime her türlü hakaret yapıldı. Dün geceki maçtan sonra şimdi hepsi çark edip Hollandalı futbolcuyu övme yarışına girerler. Bana göre de her türlü övgüyü hak ediyor. Ben ‘Bu adam Galatasaray’ın yeni Sneijder’i olacak’ dediğim zaman yüzlerce mesaj aldım. Abartma, uçuyorsun dediler. Demek ki, tespitlerim doğruymuş.

Osimhen’e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Adam iki haftadır, ikişer gol attırıyor. Geçen hafta ligde Icardi’ye iki asist yaptı. İtalyan ekibi karşısında da ikili mücadelede araya girerek Lang’a gol attırdı, ikinci olarak ise Boey’in gol atmasını sağladı. İnanın çok özel bir futbolcu. Rakip kim olursa olsun, defansı canından bezdiriyor. İlk yarı temsilcimiz merkezi boş bıraktı, bu yüzden de iki golü kalesinde gördü. İkinci yarı bu hataları yapmadı, oyuna da hakim oldu, Juve’yi yerle bir etti.

Okan hocayı kutlayalım, unutulmasın. Sahaya çıkardığı kadro, değişiklikler, oyun sistemi, her şey mükemmeldi. Tabii burda 12. adam olan tribünleri de unutmayalım. Konuk ekip üzerinde müthiş bir baskı kurdular. Hele 2. yarı goller peş peşe gelmeye başlayınca, Rams Park bayram yerine döndü.

Skor ne olursa olsun, tur garanti demiyorum. Bunun rövanşı da, aynı bu maç gibi zor geçecek. Ama dün geceki mücadeleyi gördükten sonra Galatasaray’ın bu turu geçeceğine de hepimiz inanıyoruz. “