Spor Yazarları, Tarihe Geçen Galatasaray - Juventus Maçını Yorumladı: "JuvenTUŞ Oldu!"

Ali Can YAYCILI
18.02.2026 - 07:54

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı İtalyan devi Juventus’u 5-2’lik tarihe geçen bir skorla yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Sarı kırmızılı takımın tarihe geçen galibiyeti sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 

Türkiye’de de spor yazarlarının bugünkü en büyük gündemi, Galatasaray’ın Juventus karşısında aldığı 5 gollü galibiyet oldu. 

İşte bazı spor yazarlarının köşelerinde kaleme aldığı yazılardan bölümler:

Murat Özbostan (SABAH): "Boşuna Avrupa markası olmamış"

G.Saray'ın iyi bir sonuç alacağından hiç kuşkum yoktu.. Rakibine göre çok daha formda, diri ve motivasyonu yüksekti.. Mental olarak 10 numara hazırlanmışlar! Büyük maçları efsane oynayan sarı-kırmızılılar, 50 bin taraftarı ile Türkiye'ye tarihi bir başarı daha yaşattı.. Önce ilk yarıya bakalım: G.Saray daha fazla pozisyon üretti, daha baskın oynadı ama verimsizlik ve savunma zaafları yüzünden geriye düştü. Juventus ise az pozisyonda çok etkiliydi.. 2. yarıda G.Saray silindir oldu.. Adeta başka bir takıma büründü.. Bu bölümde tempo, baskı, pozisyon üretimi ve etkinlik tamamen tersine döndü. Bir de Juventus, 67'de 10 kişi kalınca aldık sazı elimize.. Bu, orta sahayı ve savunmayı rahatlatıp Galatasaray'ın hücumda daha özgür oynamasını sağladı. Lang, G.Saray'a yeni transfer olmasına rağmen müthiş performansına devam etti. Kanat dribblingleri, presleri, hızı ve soğukkanlılığıyla 2. yarıda adeta fırtına estirdi. Attığı ikinci golde Osimhen'in asistindeki vuruş, sakinlik nefisti.. Bu transfer G.Saray'a cuk oturmuş cuk! Osimhen direkt gol atmamış olsa da bu sefer bitiricilik yerine yaratıcılık ön plandaydı.. Maça damga vurdu.. Ya Barış.. Adamları bir bir eksiltti.. Müthiş bir enerji koydu.. Sara coştu! Muazzam bir takım vardı.. Kısacası ikinci yarı G.Saray ev sahibi gücünü, taraftar ateşini, ruhunu ve karakterini sahaya yansıttı. Bu geri dönüş destanı, Şampiyonlar Ligi'nde nadir görülen cinsten oldu.. G.Saray neden Avrupa fatihi neden bir marka olduğunu yine gösterdi. Teşekkür ediyoruz.. Tur hayırlı olsun..

Cem Dizdar (FANATİK): "Süper Lig rahatlığında!"

Galatasaray’ın başlangıç temposunu ilk 15 dakikada faul tercihleriyle dindirmeye çalışan Juventus yine de hocalarının öngördüğü yerden yedi golü! Luciano Spaletti, ‘9 numara ansiklopedisi’ olarak tanımladığı ikiliden Osimhen’in ceza sahası içinde kaos yarattığını belirtmişti maç öncesi. Öyle de oldu. Kullandıkları taçtan gelen topta Kenan’a baskı kuran Osimhen, Sara’nın golünü hazırlayan isimdi. Keza Noa Lang’ın dördüncü golü de öyle! Ne var ki ilk golün başlama vuruşunu geri oynadıktan sonra süratle hücum alanına taşıyarak Galatasaray ön alanını savunmadan kolay kopardı Juventus. Dakika dolmadan beraberliği buldu. Rövanşta bu tür ‘Dalıp gitmelere’ dikkat etmek gerektiği ortaya çıktı. Geri düşse de Galatasaray topla oynayıp, şut da denedi ancak ilk devre özellikle Yunus, Noa Lang ve Barış Alper’in beklenenin altında kalması hücumu sınırladı. Hal böyle olunca hücum yükü Sara’ya bindi ve Juventus hem savunmayı kolay yapıp hem Sara bölgesinden hücuma kolay çıktı! Ancak bambaşka bir ikinci devre başlangıcı geldi. Önce çalışmayan iki kenar çalıştı, beraberlik sağlandı. Devamında Sara, Davinson Sanchez işbirliği ve Barış Alper Yılmaz’ın ‘turbo’yu açışı… Juventus 10 kişi kalmasının ardından tüm alanlar artık Galatasaray’ındı ve her oyuncusu adeta Süper Lig rahatlığında oynamaya başladı. Ve yine Osimhen bu kez Sacha Boey’e de attırdı. Böylece İtalya’da yaşanacaklar Galatasaray için büyük ihtimalle bir formaliteye dönüşmüş oldu.

Uğur Meleke (HÜRRİYET): "Doğru rotasyonun zaferi!"

Dünkü maçın ilk yarısında Galatasaray taktiksel olarak ufak zafiyetler yaşadı. Juventus’un üçlü orta sahası (Locatelli-Koopmeiners-Thuram) özellikle tamamlanamayan atakların dönüşünde etkililerdi. Skoru da böyle buldular.

Ancak maçın ikinci yarısında Galatasaray net bir fiziksel fark koydu ortaya. 9 gündür dinlenen Torreira, Sara, Sallai ve Jakobs, yine o süreçte sadece 25 dakika oynayan Barış, 45 oynayan Davinson çakı gibilerdi ikinci devrede... “Old lady (yaşlı kadın)” yoruldu, Galatasaray dipdiri kaldı ve ezerek kazandı maçı.

Atalanta, Lazio ve İnter önündeki son 3 resmi maçta dayak yemişti adeta Juventus... Okan Buruk’sa Eyüp önünde doğru bir rotasyon yaparak, birçok asını dinlendirip, bazılarını da çok az kullanarak hazırlandı Juventus maçına. Doğru rotasyonun zaferi bu.

Bülent Timurlenk(SABAH): "JuvenTUŞ oldu"

Okan Buruk bu maça gelirken doğru rotasyon, doğru dakika yönetimiyle ön alan presinin hakkını verecek bir takım hazırlarken, Luciano Spalletti'nin santrforsuz, Inter derbisinde yıpranmış ve deplasmana gelmiş takımı kalitesini dengeleyeceği koşu ve güçte olabilecek miydi? Bodo maçı gibi müthiş presle gelen golün coşkusunu yaşarken yenilen gol, bu seviyelerin hatası değil elbette. Lemina'nın yokluğunda Sara'nın iyi oyununa ihtiyacı vardı Galatasaray'ın bir de Yunus'un basit top kayıpları yapmaması ve ataklarda doğru pası atması.. Brezilyalı attığı gol, frikik ve oynadığı muhteşem futbolla maçın yıldızlarından olurken Yunus bir kez daha zorda bıraktı takımını. Okan Buruk devrede onu oyundan almalıydı. Bremer'in oyundan çıkışı Juventus adına kader anıdır. 1-2 önde geldikleri ikinci yarıda Cambiaso'yu kartı var diye kenara alan Spalletti'ye Barış'ın cevabı, Cabal'ı iki sarıyla oyundan attırmak oldu. Lang'ın iki golde fırsatçılığı, Osimhen gol atmasa da iki golde yaptığı presle tabelanın 5'e gelmesini sağlayan adamdı. Türk futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biridir bu. İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanmış, bu sezon grup aşamasında sadece Real Madrid'e tek golle mağlup olmuş, 5 gol yemek nedir bilmeyen Juventus son düdükle derin bir nefes aldı. Çünkü maç 6'ya gidiyordu. Okan Buruk'un Galatasaray kariyerinde İngilizlere karşı aldığı görkemli galibiyetlerin ardından bir zamanlar forma giydiği ülkenin en büyüğünü 5 golle devirmek göğsüne takılmış önemli bir nişandır. Torino'da haftaya aynı hırsla ve ilk maç 0-0'mış gibi oynayacaklar elbette…

Serkan Akcan (FANATİK): "Çizmeyi aştı"

Galatasaray tarihi maçlardan birine daha imzasını attı, Juventus’u Ali Sami Yen’de 5’ledi, tur biletini büyük oranda cebine koydu. Galatasaray’ın başlangıç planı yüksek şiddetli bir ön alan baskısını tribün coşkusuyla birleştirmek üzerine kuruluydu. Bu konuda başarılı da oldu. Temsilcimiz bu baskı sonucu, Juventus taç kullanırken Kenan’ı hataya zorlayıp Sara ile golü buldu. Bu nefis bir başlangıç planıydı. Ne var ki, bu golün anonsu yapılırken Koopmeiners skoru eşitlemişti bile. Galatasaray, 1-1’in ardından baskı kalitesini artıramadı çünkü Yunus’tan Lang’a ön taraftaki herkes fazla yumuşak kaldı. Buna mukabil Juventus kemik sesleri eşliğinde ikili mücadelelere girmeyi başardı. 40. dakika dolduğunda fauller 10/1 Juventus lehineydi. Maçın genelinde Yunus Akgün’ün karar anlarında bocalaması şaşırtıcıydı. Yunus, Osimhen’in arkasında 10 numara oynamanın gereklerini yerine getiremedi. Sırtı dönük top almakta zorlandı, aldığında kolay kaybetti. Osimhen ile bir türlü doğru iletişim kuramadılar. Nijeryalı’nın koşu yolunu görüp ayırt etmekte hayli zorlandı. Osimhen her ne kadar kendi gol atamasa da neredeyse Galatasaray’ın tüm gollerinin içinde vardı. Juventus savunmasına karşı fiziksel avantajlarını üst limitlerinde kullandı.

Levent Tüzemen (SABAH): "Unutulmaz akşam"

G.Saray, tarihi bir geceye daha imzasını attı. İtalyan devi Juventus'u unutulmayacak bir farkla Torino'ya uğurladı. Bu sezon Juventus'un bırakın Avrupa kupalarını İtalya Serie A'da bile 5 gol yediği bir maç yoktu. G.Saraylı oyuncular, erken gol sonrası art arda yedikleri iki golle soyunma odasına üzgün girdiler. Bizler değişiklikler beklerken Okan Buruk, aynı 11'i sahaya sürdü ve onlara büyük ihtimalle, 'Siz bu kalitedeki insanlar değilsiniz. Maçı geri döndürecek gücünüz ve kaliteniz var' dedi. İkinci 45'te Aslan adeta kükredi, tüm oyuncular Juventus'un hocası Spalletti'nin dile getirdiği çita çabukluğunda ve kobra gücünde Juventus'a saldırdı. Ben G.Saraylı oyuncuların lig ve Avrupa dahil hiçbir maçta böyle dev bir dönüşe imza attığına tanık olmadım. Baştan oynayanlar, sonradan oyuna girenler Juventus'a sahayı dar ettiler, top göstermediler. G.Saray taraftarı, geceye müthiş hazırlanmıştı. 2. yarı o taraftar müthiş destekle bir dakika dahi susmadılar. G.Saray kadrosu Şampiyonlar Ligi gücünde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Osimhen'den Uğurcan'a, Sara'dan Sane'ye, Lang'a, Barış'a ve Sanchez'e kadar her oyuncu 2. yarı yürekten oynarken resmen tekmeye kafa soktular, zafer için gövdelerini sahaya bıraktılar. G.Saraylı oyuncular, Torino'da da benzer başarı ortaya koyacak güce ve kaliteye sahipler. Okan hocayı da kutluyorum, hem oyuncularına sahip çıktı hem de oyuncu değişikliklerini zamanlama olarak çok doğru yaptı ve Avrupalı bir hoca olduğunu da belgeledi.

Osman Şenher (MİLLİYET): "Her şey mükemmeldi"

“Kolay değil, Juventus gibi bir dev karşısında devreyi geride kapatacaksın, ikinci yarı dört gol atacaksın. Bu her babayiğidin başaracağı bir şey değil. Galatasaraylı futbolcularda bu sene Avrupa kupalarında başarılı olacağız inancı var. Bu inanç teknik direktörde var, taraftarda var... Siz Süper Lig’de oynanan maçları ölçü olarak almayın. Burada hafta başı başlıyor, hafta sonu bitinceye kadar sarı-kırmızılılar hakkında her türlü kötü şey söyleniyor. Futbolcuların bunları ciddiye almadıkları belli.

Lang’ın transferinde bile yönetime her türlü hakaret yapıldı. Dün geceki maçtan sonra şimdi hepsi çark edip Hollandalı futbolcuyu övme yarışına girerler. Bana göre de her türlü övgüyü hak ediyor. Ben ‘Bu adam Galatasaray’ın yeni Sneijder’i olacak’ dediğim zaman yüzlerce mesaj aldım. Abartma, uçuyorsun dediler. Demek ki, tespitlerim doğruymuş.

Osimhen’e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Adam iki haftadır, ikişer gol attırıyor. Geçen hafta ligde Icardi’ye iki asist yaptı. İtalyan ekibi karşısında da ikili mücadelede araya girerek Lang’a gol attırdı, ikinci olarak ise Boey’in gol atmasını sağladı. İnanın çok özel bir futbolcu. Rakip kim olursa olsun, defansı canından bezdiriyor. İlk yarı temsilcimiz merkezi boş bıraktı, bu yüzden de iki golü kalesinde gördü. İkinci yarı bu hataları yapmadı, oyuna da hakim oldu, Juve’yi yerle bir etti.

Okan hocayı kutlayalım, unutulmasın. Sahaya çıkardığı kadro, değişiklikler, oyun sistemi, her şey mükemmeldi. Tabii burda 12. adam olan tribünleri de unutmayalım. Konuk ekip üzerinde müthiş bir baskı kurdular. Hele 2. yarı goller peş peşe gelmeye başlayınca, Rams Park bayram yerine döndü.

Skor ne olursa olsun, tur garanti demiyorum. Bunun rövanşı da, aynı bu maç gibi zor geçecek. Ama dün geceki mücadeleyi gördükten sonra Galatasaray’ın bu turu geçeceğine de hepimiz inanıyoruz. “

