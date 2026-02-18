Kahve Sevenlere Kötü Haber: Artık Her Yudum Daha Pahalı ve Kalitesiz Olabilir!
Küresel iklim krizi, günün her saati vazgeçilmezimiz olan kahveyi 'lüks' haline getirme yolunda. Son araştırmalar, dünya genelindeki kahve bahçelerinin artık çok daha uzun süre aşırı sıcaklara maruz kaldığını ortaya koyuyor. Artan sıcaklıklar sadece verimi düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda fincanımıza gelen kahvenin hem tadını bozuyor hem de etiket fiyatlarını yukarı çekiyor.
Dünyanın en büyük kahve üreticileri, son yıllarda iklim değişikliğinin neden olduğu kavurucu sıcaklarla eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor.
Bence tadı çoktan kaçtı zaten. Önceden yerel kavuruculardan alıyordum ama tatları stabil olmadığı için tchibo barista caffe creme'e geçmiştim. O da bozdu esk... Devamını Gör