Kahve Sevenlere Kötü Haber: Artık Her Yudum Daha Pahalı ve Kalitesiz Olabilir!

Kahve Sevenlere Kötü Haber: Artık Her Yudum Daha Pahalı ve Kalitesiz Olabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2026 - 13:27 Son Güncelleme: 18.02.2026 - 13:34

Küresel iklim krizi, günün her saati vazgeçilmezimiz olan kahveyi 'lüks' haline getirme yolunda. Son araştırmalar, dünya genelindeki kahve bahçelerinin artık çok daha uzun süre aşırı sıcaklara maruz kaldığını ortaya koyuyor. Artan sıcaklıklar sadece verimi düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda fincanımıza gelen kahvenin hem tadını bozuyor hem de etiket fiyatlarını yukarı çekiyor.

Dünyanın en büyük kahve üreticileri, son yıllarda iklim değişikliğinin neden olduğu kavurucu sıcaklarla eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor.

Dünyanın en büyük kahve üreticileri, son yıllarda iklim değişikliğinin neden olduğu kavurucu sıcaklarla eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor.

Bilimsel veriler, kahve bitkisinin ideal gelişimini engelleyen 30 derece üzerindeki sıcaklıkların artık çok daha uzun süre etkili olduğunu gösteriyor. Climate Central tarafından paylaşılan son analiz raporuna göre, 2021-2025 yılları arasında küresel kahve üretiminin merkezi sayılan 25 ülkede, aşırı sıcak günlerin sayısı önceki dönemlere kıyasla ortalama 47 gün daha arttı.

Bu durumdan en ağır darbeyi ise dünya kahve ihtiyacının dörtte üçünü karşılayan dev üreticiler alıyor. Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Etiyopya ve Endonezya gibi ülkelerde, kahve çekirdeklerine zarar veren 30 derece üstü sıcaklıkların süresi tam 57 gün uzadı. Uzmanlar, bitkinin biyolojik yapısını zorlayan bu artışın, hasat miktarını ciddi oranda azalttığı konusunda uyarıyor.

Sıcaklık artışının etkileri sadece çiftliklerle sınırlı kalmıyor; bu kriz doğrudan tüketicinin fincanına kadar ulaşıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bilim insanı Kristina Dahl, iklim değişikliğinin kahvenin geleceğini tehdit ettiğini vurgulayarak, aşırı sıcakların çekirdek kalitesini düşürdüğünü belirtti. Dahl’a göre, tarlalarda yaşanan bu verim kaybı ve kalite sorunu, yakın gelecekte kahve severlerin daha düşük kaliteli ürünlere çok daha yüksek fiyatlar ödemesine neden olacak. Kısacası, iklim krizi kahveyi hem tadı kaçmış hem de ulaşılması zor bir içeceğe dönüştürüyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
merit.

Bence tadı çoktan kaçtı zaten. Önceden yerel kavuruculardan alıyordum ama tatları stabil olmadığı için tchibo barista caffe creme'e geçmiştim. O da bozdu esk... Devamını Gör