Kahve Sevenlere Kötü Haber: Artık Her Yudum Daha Pahalı ve Kalitesiz Olabilir!

Bilimsel veriler, kahve bitkisinin ideal gelişimini engelleyen 30 derece üzerindeki sıcaklıkların artık çok daha uzun süre etkili olduğunu gösteriyor. Climate Central tarafından paylaşılan son analiz raporuna göre, 2021-2025 yılları arasında küresel kahve üretiminin merkezi sayılan 25 ülkede, aşırı sıcak günlerin sayısı önceki dönemlere kıyasla ortalama 47 gün daha arttı.

Bu durumdan en ağır darbeyi ise dünya kahve ihtiyacının dörtte üçünü karşılayan dev üreticiler alıyor. Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Etiyopya ve Endonezya gibi ülkelerde, kahve çekirdeklerine zarar veren 30 derece üstü sıcaklıkların süresi tam 57 gün uzadı. Uzmanlar, bitkinin biyolojik yapısını zorlayan bu artışın, hasat miktarını ciddi oranda azalttığı konusunda uyarıyor.

Sıcaklık artışının etkileri sadece çiftliklerle sınırlı kalmıyor; bu kriz doğrudan tüketicinin fincanına kadar ulaşıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bilim insanı Kristina Dahl, iklim değişikliğinin kahvenin geleceğini tehdit ettiğini vurgulayarak, aşırı sıcakların çekirdek kalitesini düşürdüğünü belirtti. Dahl’a göre, tarlalarda yaşanan bu verim kaybı ve kalite sorunu, yakın gelecekte kahve severlerin daha düşük kaliteli ürünlere çok daha yüksek fiyatlar ödemesine neden olacak. Kısacası, iklim krizi kahveyi hem tadı kaçmış hem de ulaşılması zor bir içeceğe dönüştürüyor.