Acun Ilıcalı'yla Pazarlık Yapıp İzin Almış: İkinci Hafta Elenen Keremcem'den Survivor İtirafı!

Acun Ilıcalı'yla Pazarlık Yapıp İzin Almış: İkinci Hafta Elenen Keremcem'den Survivor İtirafı!

18.02.2026 - 13:08

Survivor 2026'ya Ünlüler takımıyla dahil olan Keremcem, ikinci hafta yarışmadan elenmişti. Yarışmadan elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Keremcem, Acun Ilıcalı'dan özel izin aldığını açıkladı.

Survivor 2026 tüm hızıyla sürerken all starların dahil olmasıyla kadro genişlemiş, aynı zamanda tartışmalar da artmıştı.

Güçlenen takımlar arasında çekişmelerin de artmasıyla kıyasıya mücadele daha görünür olmaya başladı. Sezonun ilk belli olan isimlerinden olan Keremcem, all starlar katılmadan elendi.

Keremcem, elenmesinin ardından Survivor'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Sirkeli su içmeden güne başlayamıyorum, içine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içiyorum” diyen Keremcem, “Acun Abi’yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları, ‘Sirkeli su içmem lazım’ dedim ve izin verdi. Ama ada yaşamı ve oyunlarla uğraşmaktan fırsatım olmadı” ifadelerini kullandı.

