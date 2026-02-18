Acun Ilıcalı'yla Pazarlık Yapıp İzin Almış: İkinci Hafta Elenen Keremcem'den Survivor İtirafı!
Survivor 2026'ya Ünlüler takımıyla dahil olan Keremcem, ikinci hafta yarışmadan elenmişti. Yarışmadan elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Keremcem, Acun Ilıcalı'dan özel izin aldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026 tüm hızıyla sürerken all starların dahil olmasıyla kadro genişlemiş, aynı zamanda tartışmalar da artmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keremcem, elenmesinin ardından Survivor'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın