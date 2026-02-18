Pazartesi Tüm Diziler Düşmüştü: Reyting Uzmanı, Reytinglerdeki Sert Düşüşün Nedenini Açıkladı!
16 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Aynı Yağmur Altında dizilerinin hepsi reytinglerde düşüş yaşadı. Ani düşüşün nedenini reyting uzmanı açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan tüm dizilerin reytinglerinde düşüş yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç dizide birden yaşanan düşüşle ilgili olarak reyting uzmanı şunları söyledi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın