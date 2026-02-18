Pazartesi Tüm Diziler Düşmüştü: Reyting Uzmanı, Reytinglerdeki Sert Düşüşün Nedenini Açıkladı!

'AB örneklem yapısı gereği dalgalanmaya daha açık bir kategori. Bu nedenle sert artış ve düşüşler görülebilir; Total ve 20+ABC1’e kıyasla öngörü ve analiz yapmak daha zor. Tüm diziler için durum böyle yani. Pazartesinin özeti TTV düşüşü; buna rağmen dirençli kalmak önemli...'

Uzak Şehir'in özellikle AB grubundaki düşüşü içinse, 'Share'den de anlaşılacağı üzere toplam reytingde AB 4 puan, ABC1 2,50 puan sert düşüşler var bundan bağımsız değerlendiremeyiz... Dizi son 20 dakika 1 puan önde bence asıl önemli olan bu final yine merak edilmiş. TTV normal seviyesine gelince durum değişir.' dedi.

*TTV / Total TV : Belirli bir dönemde yapılan tüm televizyon izlemelerini kapsamaktadır. İzlenen kanaldan bağımsız, yapılan tüm televizyon izlemelerini tek bir kanal (Total TV) olarak kabul eder.