Pazartesi Tüm Diziler Düşmüştü: Reyting Uzmanı, Reytinglerdeki Sert Düşüşün Nedenini Açıkladı!

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy
18.02.2026 - 09:19

16 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Aynı Yağmur Altında dizilerinin hepsi reytinglerde düşüş yaşadı. Ani düşüşün nedenini reyting uzmanı açıkladı.

16 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan tüm dizilerin reytinglerinde düşüş yaşandı.

Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Aynı Yağmur Altında dizilerinin reytinglerindeki düşüş merak uyandırdı. Yayında olan üç dizinin birden düşmesi izleyiciyi meraklandırdı. Reyting uzmanı sert düşüşle ilgili açıklama yaptı.

Üç dizide birden yaşanan düşüşle ilgili olarak reyting uzmanı şunları söyledi:

'AB örneklem yapısı gereği dalgalanmaya daha açık bir kategori. Bu nedenle sert artış ve düşüşler görülebilir; Total ve 20+ABC1’e kıyasla öngörü ve analiz yapmak daha zor. Tüm diziler için durum böyle yani. Pazartesinin özeti TTV düşüşü; buna rağmen dirençli kalmak önemli...'

Uzak Şehir'in özellikle AB grubundaki düşüşü içinse, 'Share'den de anlaşılacağı üzere toplam reytingde AB 4 puan, ABC1 2,50 puan sert düşüşler var bundan bağımsız değerlendiremeyiz... Dizi son 20 dakika 1 puan önde bence asıl önemli olan bu final yine merak edilmiş. TTV normal seviyesine gelince durum değişir.' dedi.

*TTV / Total TV : Belirli bir dönemde yapılan tüm televizyon izlemelerini kapsamaktadır. İzlenen kanaldan bağımsız, yapılan tüm televizyon izlemelerini tek bir kanal (Total TV) olarak kabul eder.

