Yeniden Çekileceği İddialarının Ardından Melek Baykal'dan Akasya Durağı İtirafı Geldi!

Yeniden Çekileceği İddialarının Ardından Melek Baykal'dan Akasya Durağı İtirafı Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.02.2026 - 08:22

Son birkaç gündür sosyal medyanın gündemine oturan Akasya Durağı yeniden çekilecek iddiası eski oyunculara da 'Yeniden rol alır mısınız?' sorusunun sorulmasıyla sonuçlandı. Dizide Şoför Melahat'i canlandıran Melek Baykal, Akasya Durağı'yla ilgili bir itirafta bulundu.

Kaynak: Gazete Magazin

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.

İddianın doğruluğunu savunanlar kadar doğru olmadığını belirtenler de var. Ancak haber o kadar büyük bir etki yarattı ki dizinin hayranları şimdiden moda girdi bile. Dizinin yeniden çekileceği iddiasının yanı sıra eski oyuncuların da dizide rol alacağı iddiası izleyiciyi en çok heyecanlandıran detaylardan biri oldu. 

Melahat'i canlandıran Melek Baykal'a da Akasya Durağı soruldu.

Ünlü oyuncu Melek Baykal, Akasya Durağı'yla ilgili itirafta bulundu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
