Domuz Eti Sahnesi Tepki Çekmişti, Reytinglerde Çakıldı: 16 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
16 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Atv'de yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında ikinci bölümüyle ekrana geldi. Domuz eti sahnesi tepki çeken dizi reytinglerde çakıldı. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizisinin reytingleri ise merak edildi.
Reyting sonuçları ne oldu? Detaylar...
Aynı Yağmur Altında dizisi ikinci bölümüyle ekrana geldi. Ancak dizi, domuz eti sahnesiyle tepki çekti.
Uzak Şehir dün akşam yayınlanan bölümüyle bir kez daha zirvede yer aldı.
