Domuz Eti Sahnesi Tepki Çekmişti, Reytinglerde Çakıldı: 16 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Domuz Eti Sahnesi Tepki Çekmişti, Reytinglerde Çakıldı: 16 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy
17.02.2026 - 14:33

16 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Atv'de yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında ikinci bölümüyle ekrana geldi. Domuz eti sahnesi tepki çeken dizi reytinglerde çakıldı. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizisinin reytingleri ise merak edildi.

Reyting sonuçları ne oldu? Detaylar...

Aynı Yağmur Altında dizisi ikinci bölümüyle ekrana geldi. Ancak dizi, domuz eti sahnesiyle tepki çekti.

Fragmana eklenen sahne reytingleri nasıl etkileyecek diye merak ediliyordu. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları'na rakip olan dizi, dün akşamki bölümüyle reytinglerde çakıldı ve hiçbir kategoride ilk 10'a giremedi.

Uzak Şehir dün akşam yayınlanan bölümüyle bir kez daha zirvede yer aldı.

16 Şubat günü reyting zirvesi yine Uzak Şehir'in oldu. Uzun bir aradan sonra ilk kez bir kategoride 10 reyting altına düşen Uzak Şehir, zirvedeki yerini korudu. 

TOTAL

1.Uzak Şehir 14.61

5.Cennetin Çocukları 4.09

12.Aynı Yağmurun Altında 2.63

AB

1.Uzak Şehir 9.27

3.Cennetin Çocukları 4.25

11.Aynı Yağmurun Altında 1.82

ABC1

1.Uzak Şehir 13.44

3.Cennetin Çocukları 4.85

12.Aynı Yağmurun Altında 2.43

