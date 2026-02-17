onedio
Aşk-ı Memnu’nun Meşhur Finali Kung Fu Versiyonuyla Beğeni Topladı

Elif Sude Yenidoğan
17.02.2026 - 12:39

Aşk-ı Memnu, aradan geçen yıllara rağmen televizyon tarihinin en çok konuşulan dizileri arasında yerini koruyor. Tekrar bölümleri yayınlandığında bile sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Diziyi ilk kez izleyen yeni bir kuşak oluşurken, eski seyirciler de hikayeyi tekrar tekrar izliyor. Özellikle karakterleri ve unutulmaz sahneleriyle hafızalarda güçlü bir yer edinen yapım, hala geniş bir izleyici kitlesine sahip. Son günlerde ise final sahnesi, yapay zeka ile yeniden yorumlanan bir versiyonuyla gündeme geldi.

Kaynak: Öner S. Biberkökü

2008 yılında yayın hayatına başlayan Aşk-ı Memnu, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden pek bir şey kaybetmedi.

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran dizi, tekrarlarıyla bile yüksek izlenme oranları yakalıyor. Bihter ve Behlül arasındaki yasak aşk hikayesi hala sosyal medyada tartışılıyor. Beren Saat’in canlandırdığı Bihter karakteri, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz kadın karakterlerinden biri olarak anılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği Behlül ise dizinin en çok konuşulan figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. 

Özellikle final bölümü televizyon tarihinin en çok konuşulan finallerinden biri olarak gösteriliyor. Son dönemde ise bu meşhur final sahnesi yapay zeka teknolojisi kullanılarak farklı bir yorumla yeniden hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan versiyonda sahne, Kung Fu temalı bir kurguya dönüştürüldü ve izleyiciler arasında eğlenceli yorumlar yarattı.

İşte o edit 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
