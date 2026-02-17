Aşk-ı Memnu’nun Meşhur Finali Kung Fu Versiyonuyla Beğeni Topladı

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran dizi, tekrarlarıyla bile yüksek izlenme oranları yakalıyor. Bihter ve Behlül arasındaki yasak aşk hikayesi hala sosyal medyada tartışılıyor. Beren Saat’in canlandırdığı Bihter karakteri, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz kadın karakterlerinden biri olarak anılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği Behlül ise dizinin en çok konuşulan figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Özellikle final bölümü televizyon tarihinin en çok konuşulan finallerinden biri olarak gösteriliyor. Son dönemde ise bu meşhur final sahnesi yapay zeka teknolojisi kullanılarak farklı bir yorumla yeniden hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan versiyonda sahne, Kung Fu temalı bir kurguya dönüştürüldü ve izleyiciler arasında eğlenceli yorumlar yarattı.